Vardy wypił butelkę wina i pobił rekord van Nistelrooya. "Co to był za facet"

Leicester City sięgnęło po mistrzostwo Anglii w sezonie 2015/2016, wyprzedzając o 10 punktów Arsenal. Wówczas królem strzelców został Harry Kane z 25 bramkami, ale jedno trafienie mniej, ex-aequo z Sergio Aguero, miał Jamie Vardy. W meczu z Manchesterem United (1:1) w 14. kolejce ligowej pobił rekord Ruuda van Nistelrooya z sezonów 2002/2003 oraz 2003/2004 i zdobył bramkę w jedenastym meczu z rzędu.

Ritchie De Laet zdradza, co działo się dzień przed wyrównaniem rekordu przez Vardy’ego

Ritchie De Laet był piłkarzem Leicester City w latach 2012-2016. Belg w barwach "Lisów" zagrał w 129 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył pięć bramek i zanotował dziesięć asyst. Był też częścią drużyny w pierwszej części mistrzowskiego sezonu 2015/2016 – potem przeniósł się na wypożyczenie do Middlesbrough. Obecnie gra dla Royal Antwerp, wicelidera Jupiler Pro League.

De Laet zdradził w rozmowie ze "Sportwereld", co działo się wieczorem przed meczem z Manchesterem United. Jamie Vardy wypił całą butelkę wina. – Wieczorem, przed tym spotkaniem, byliśmy w pokoju hotelowym. Mieliśmy zawsze wspólny rytuał. Dogadaliśmy się z kierowcą naszego busa, aby kupił nam butelkę wina i schował do naszego pokoju. Ja wypiłem małą szklankę, a Jamie całą resztę. Co za facet! Jamie jest wyjątkowym piłkarzem – on może pić alkohol i jeść pizzę w przeddzień spotkań i czuje się dobrze – powiedział De Laet.

Ritchie De Laet miło wspomina Marcina Wasilewskiego. Były zawodnik Leicester gryzł kieliszek w restauracji

Ritchie De Laet w wywiadzie wspomniał też byłego piłkarza Leicester City, Marcina Wasilewskiego. Jak sam twierdzi, "Wasyl" był bardzo miły, ale czasem nie mógł go zrozumieć. - Marcin był bardzo miłym facetem. Bardzo nietypowym, ale miłym. Pamiętam, jak pojechałem z nim do eleganckiej restauracji. W pewnym momencie łapie kieliszek i zaczyna go żuć, bez żadnego zawahania. Miał wszędzie kawałki szkła, patrzył na mnie i zaczął się śmiać. Nie byłem w stanie tego pojąć - dodał Belg. Wasilewski grał w Leicester w latach 2013-2017 i wystąpił w 77 meczach.

Jamie Vardy jak dotąd zdobył 12 bramek i zanotował pięć asyst w 24 spotkaniach Premier League. Więcej goli w lidze angielskiej od niego ma Mohamed Salah (17), Bruno Fernandes, Harry Kane (obaj 16), Heung-Min Son, Patrick Bamford i Dominic Calvert-Levin (wszyscy po 13 – dop.red).