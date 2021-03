Piłkarz Premier League napadnięty domu! Grożono mu nożem

Everton w poniedziałek 8 marca poniósł porażkę 0:2 z Chelsea na Stamford Bridge. Pierwsza bramka padła w 31. minucie za sprawą samobójczego trafienia obrońcy gości Bena Godfrey'a. Drugą zdobył w 65. minucie z rzutu karnego Jorginho. Podopieczni Carlo Ancelottiego pomimo porażki utrzymują wysoką 6. pozycję i kontakt z czołówką. W meczu nie mógł wziąć udziału bramkarz Robin Olsen, który padł ofiarą napaści w swoim domu w Liverpoolu.

Robin Olsen i jego rodzina zostali napadnięci przed meczem z Chelsea. Bramkarzowi grożono nożem. To kolejny taki przypadek w ostatnim czasie.

Robin Olsen wraz ze z żoną i dwójką dzieci przebywali w sobotę 6 marca w swoim domu w Liverpoolu. Wtedy to padli ofiarą złodziei, którzy napadli na ich dom. Udało im się obrobić dom z biżuterii i innych wartościowych przedmiotów. Rodzina szwedzkiego bramkarza mocno przeżyła napad i natychmiast wyprowadziła się z miejsca, w którym mieszkała. Carlo Ancelotti dał zawodnikowi kilka dni wolnego, a klub zapewnił Olsenowi i jego rodzinie pomoc psychologów. - Robin martwi się, jak ten incydent wpłynie na jego rodzinę. To może być traumatyczne przeżycie. O tym, co się wydarzyło wiedzą już wszyscy - mówiła anonimowo "Daily Mail" jedna z bliskich osób rodziny Olsenów.

Czas pandemii to okres wzmożonej aktywności angielskich złodziei. Szczególnie upatrzyli sobie właśnie posiadłości piłkarzy i trenerów, w których zawsze można na pewno znaleźć coś wartościowego. Zaledwie miesiąc temu, w lutym napadnięty został także dom trenera Carlo Ancelottiego. Podczas napadu w domu przebywała tylko córka Włocha, która zeznała, że sprawcami było dwóch mężczyzn w kominiarkach. Nie tylko w Evertonie dochodziło do rabunków. Także w Liverpoolu ofiarami napadów byli między innymi Fabinho czy Sadio Mane, ale również niegdyś były kapitan zespołu Steven Gerrard.

Do złodziejskich wybryków dochodzi także w Manchesterze. Argentyńczyk Angel Di Maria opuszczając Manchester United mówił, że żegna się bez żalu, ponieważ sam został ofiarą kradzieży i współczynnik przestępczości w okolicy jest bardzo wysoki. Z tego powodu kluby Premier League z Liverpoolu i Manchesteru zastanawiają się nad objęciem swoich pracowników dodatkową ochroną. Niektórym zawodnikom już zostali przydzieleni prywatni ochroniarze.