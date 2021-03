Kolejny Polak podpisał profesjonalny kontrakt z Arsenalem. Może pójść w ślady innych gwiazd

Hubert Graczyk urodził się w polskiej rodzinie mieszkającej na Wyspach Brytyjskich. Jest jednak młodzieżowym reprezentantem Anglii. Od kilkunastu miesięcy był podstawowym bramkarzem drużyny U-18 Arsenalu. Teraz przyszedł czas na pierwszy zawodowy kontrakt w karierze młodego zawodnika.

Kolejny polski bramkarz w Arsenalu! Hubert Graczyk podpisuje zawodowy kontrakt.

Arsenal poinformował oficjalnie w środę na swojej stronie internetowej, że zawodowy kontrakt z klubem podpisał 18-letni bramkarz Hubert Graczyk. Młody zawodnik został także zgłoszony do rozgrywek Ligi Europy. W tym sezonie rozegrał 10 spotkań w zespole U-18, w których zachował dwa czyste konta. Ma na swoim koncie także debiut w zespole U-23, który jest bezpośrednim zapleczem pierwszej drużyny.

Graczyk jest Polakiem wychowanym w Wielkiej Brytanii. Ma na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Anglii. Występował w drużynach U-16, U-17, a także U-18. Dopóki nie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji może jeszcze zdecydować się na występy dla kadry Polski.

18-latek kontynuuje tradycję polskich bramkarzy w Arsenalu. Do tej pory w klubie z Emirates Stadium występowało już dwóch polskich golkiperów - Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny. Obaj stanowią teraz o sile reprezentacji Polski walcząc już od dawna o miano pierwszego bramkarza. Fabiański został w Anglii i reprezentuje teraz barwy West Hamu. Jest bardzo szanowanym na Wyspach Brytyjskich bramkarzem, którego uznaje się zdecydowanie za jednego z najlepszych w lidze. W barwach Arsenalu występował w latach 2007-14. W tym czasie zaliczył 78 występów w barwach pierwszej drużyny.



Szczęsny natomiast aktualnie jest zawodnikiem Juventusu. W londyńskim klubie był od 2006 roku kiedy to przeniósł się prosto z akademii Legii Warszawa. W 2015 roku opuścił Emirates i przeniósł się do Włoch, a konkretnie do AS Romy. W barwach Arsenalu zagrał w 181 spotkaniach.

