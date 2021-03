Ojciec Cavaniego potwierdza odejście z Manchesteru United i wskazał nowy klub. "Nie czuje się dobrze w Anglii"

Edinson Cavani został zawodnikiem Manchesteru United w październiku 2020 roku. Przez dłuższy czas nie mógł znaleźć sobie nowego pracodawcy po odejściu z końcem zeszłego sezonu z Paris Saint-Germain. Ostatecznie podpisał kontrakt na Old Trafford i całkiem nieźle zaadoptował się na angielskich boiskach. Do tej pory rozegrał 25 meczów, w których zdobył 7 bramek i zaliczył dwie asysty. Bilans mógłby być lepszy gdyby nie urazy, przez które opuścił kilka spotkań.

Edinson Cavani opuści Manchester United? "W planach mojego syna nie jest kontynuowanie przygody w Manchesterze United"

Włodarze Manchesteru United według mediów są podobno zadowoleni z postawy Edinsona Cavaniego i mieli w planach badać grunt w sprawie przedłużenia kontraktu przez Urugwajczyka. Obecna umowa napastnika obowiązuję do końca sezonu, ale zawiera opcję przedłużenia o rok. Niestety okazuje się, że pozostaniem w klubie nie jest zainteresowany sam zawodnik.

Cavani odejdzie z Manchesteru United. Zaczął rozmowy z nowym klubem

Niedawno w argentyńskich mediach pojawiły się informacje jakoby zainteresowane zatrudnieniem Cavaniego miało być argentyńskie Boca Juniors. Miał to potwierdzić sam agent zawodnika, Walter Guglielmone. - Jest taki pomysł, żeby w lipcu Cavani był w Boca - powiedział menedżer cytowany przez dziennik "Ole". Według informacji zdobytych przez włoskiego dziennikarza Nicolo Schirę w grę miałby wchodzić trzyletni kontrakt. Edinson Cavani również wypowiadał się niedawno o Boca w samych superlatywach. - Boca Juniors to światowy gigant. Każdy piłkarz chciałby kiedyś tam zagrać. Występowało tam już kilku Urugwajczyków. Zobaczymy, co stanie się w przyszłości. Byłoby miło móc kiedyś zagrać w tym klubie - powiedział piłkarz w październiku dla "ESPN".

Informacje o transferze do Argentyny zdaje się potwierdzać teraz ojciec piłkarza w argentyńskiej telewizji TyC Sports. Luis Cavani powiedział, że doszło do kontaktu pomiędzy jego synem a wiceprezydentem Boca Juniors, Juanem Romanem Riquelme. - Mój syn nie czuje się dobrze w Anglii i chce znowu być blisko rodziny. Edinson skończy grać w Ameryce Południowej. Chcę, żeby grał w drużynie, która walczy o coś ważnego - mówił Cavani senior - Edinson odbył wiele rozmów z Riquelme i chciałby grać dla Boca. Zawsze kręcił go pomysł grania w Boca. Jeśli wróci do Ameryki Południowej, to raczej do tego klubu. W połowie roku wróci do Ameryki Południowej. W planach mojego syna nie jest kontynuowanie przygody w Manchesterze United. Chce wrócić.

Zanim jednak Edinson Cavani będzie mógł zmienić klub, zagra na pewno kilka meczów na angielskich boiskach. Najbliższą okazję będzie miał już w najbliższy czwartek 11 marca. Manchester United podejmie na Old Trafford AC Milan w 1/8 finały Ligi Europy.

