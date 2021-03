Chelsea może uprzedzić Manchester United. Przechwyci transfer?

Ibrahima Konate znajduje się na szczycie listy życzeń kilku klubów z Premier League. Poza Chelsea, obrońca znajduje się na radarze Manchesteru United, Arsenalu i Liverpoolu. W kontrakcie Konate znajduje się klauzula wykupu w wysokości 40 milionów euro, którą może uiścić każdy zainteresowany klub. Jak dotąd wydawało się, że Konate trafi do Manchesteru United, natomiast pojawił się nowy faworyt w walce o jego podpis.

Chelsea przechwyci transfer Manchesteru United? Może w tym pomóc asystent Thomasa Tuchela

Ibrahima Konate występuje w RB Lipsk od 1 lipca 2017 roku, kiedy to opuścił FC Sochaux na zasadzie wolnego transferu. Wówczas zespół z Lipska prowadził Ralph Hassenhuetl, a jego asystentem był Zsolt Low. Kiedy Hassenhuetl został zatrudniony przez Southampton w 2018 roku, to Low dołączył do sztabu szkoleniowego Thomasa Tuchela w Paris Saint-Germain.

Jak informuje "Bild", to właśnie asystent Tuchela może walnie przyczynić się do transferu Ibrahimy Konate do Chelsea. Obrońca pozostaje w kontakcie z Zsoltem Lowem i to on może przekonać Francuza do przenosin na Stamford Bridge. Wcześniej Chelsea była jednym z wielu klubów, który interesował się Dayotem Upamecano – defensor ostatecznie dołączył do Bayernu Monachium.

Ibrahima Konate zagrał w tym sezonie w 15 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich jedną bramkę. Młodzieżowy reprezentant Francji podczas sezonu 2020/2021 opuścił kilkanaście meczów ze względu na problemy mięśniowe i uraz kolana. Kontrakt Konate z RB Lipsk jest ważny do 30 czerwca 2023 roku.