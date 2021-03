Liverpool szykuje duży transfer. Klopp wskazał partnera Virgila van Dijka

Virgil van Dijk prawdopodobnie wróci do gry w październiku tego roku. Holender doznał kontuzji w derbowym meczu z Evertonem po faulu Jordana Pickforda – konkretnie zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie. Do końca sezonu Juergen Klopp nie będzie mógł skorzystać także z kontuzjowanego Joe Gomeza i Joela Matipa. To z tego powodu Liverpool jest zainteresowanym pozyskaniem Kalidou Koulibaly'ego.

Liverpool może wykorzystać problemy Napoli

Napoli może mieć problem z zatrzymaniem swojej gwiazdy, jako że istnieje prawdopodobieństwo, że nie awansuje nie tylko do Ligi Mistrzów, ale może zabraknąć jej również w Lidze Europy. Ekipa Gennaro Gattuso zajmuje 6. miejsce w tabeli z 44 punktami (do rozegrania ma jeszcze zaległy mecz z Juventusem) - do 4. Atalanty traci pięć punktów, ale jednocześnie ma tylko punkt przewagi nad 7. Lazio. Awans do LM zapewnia miejsce w pierwszej czwórce, a w LE zagra piąta drużyna. Szósta ekipa również zagra w LE, a siódma w Lidze Konferencji Europy, ale to jest zależne również od wyników Pucharu Włoch.

Kontrakt Koulibaly'ego jest ważny do 30 czerwca 2023 roku. Liverpool obserwuje również innych zawodników, którzy mogliby wzmocnić środek obrony. To m.in. Sven Botman z Lille czy Ezri Konsa z Aston Villi. W zimowym oknie transferowym zespół mistrza Anglii wzmocnił Ozan Kabak (wypożyczony z Schalke 04) i Ben Davies (kupiony z Preston North End).

Kalidou Koulibaly zagrał w tym sezonie w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę. W Napoli od lipca 2014 roku, do którego przyszedł z KRC Genk za niemal osiem milionów euro. Łącznie obrońca wystąpił w ponad 270 oficjalnych spotkaniach dla zespołu "Partenopeich". 29-letni obrońca przez portal Transfermarkt jest wyceniany aż na 54 mln funtów.