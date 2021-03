Trio Sancho - Pulisic - Bellingham mogło grać w innym klubie niż BVB. "Byliśmy blisko"

Jadon Sancho w 23. kolejce Bundesligi w meczu z Arminią Bielefeld (3:0) zdobył gola i zaliczył asystę. Dzięki temu Anglik został najmłodszym zawodnikiem w historii ligi, który zanotował w niej 50 ostatnich podań. Jude Bellingham w zespole prowadzonym przez Edina Terzicia jest piłkarzem pierwszego składu, natomiast Christian Pulisic nie jest pierwszym wyborem na swojej pozycji w Chelsea zarządzanej przez Thomasa Tuchela.

REKLAMA

Zobacz wideo Juventus - Crotone 3:0. Obroniony rzut karny Wojciecha Szczęsnego [ELEVEN SPORTS]

Były pracownik Arsenalu: do naszego klubu mógł trafić Sancho i Bellingham. Mieliśmy dwie szanse na pozyskanie Jadona

Steve Morrow pracował w roli kierownika działu rekrutacji młodzieży w Arsenalu w latach 2009-2019. Morrow zdradził w rozmowie z portalem "Goal", że do zespołów młodzieżowych „Kanonierów” mógł trafić Jadon Sancho, Jude Bellingham i Christian Pulisić. 50-latek wspomina, że Arsenal miał dwie szanse na transfer Sancho. – Pierwszą szansę na Jadona mieliśmy w 2015 roku, kiedu to przenosił się z Watfordu do Manchesteru City. Druga szansa pojawiła się w 2017 roku, w momencie, gdy piłkarz mógł podjąć decyzję co do swojej przyszłości. Byliśmy blisko pozyskania Sancho, ale rodzina uznała, że lepszy dla niego będzie Dortmund i wyjechał do Niemiec – powiedział były pracownik Arsenalu.

Zespół z Londynu miał też szansę na transfer Jude’a Bellinghama z Birmingham City. Były kierownik zdradził, że miało to miejsce w 2019 roku, kiedy pomocnik myślał nad nową umową z Birmingham. – Jude to podobny przypadek do Sancho. Kiedy Bellinghamowi kończył się kontrakt, zastanawiał się nad jego przedłużeniem i zdobyciem stypendium, ale rozważał też transfer w inne miejsce. Również byliśmy wtedy blisko, ale czasem się po prostu nie udaje i trzeba to zaakceptować – dodał Morrow.

Pulisic mógł grać w Arsenalu. Fizycznie jednak odstawał od swoich rówieśników

Steve Morrow opowiedział także o przypadku z Christianem Pulisiciem. Amerykanin pojawił się w ośrodku treningowym Arsenalu w 2014 roku, kiedy był jeszcze piłkarzem Pensylvania Classics. Jego warunki fizyczne sprawiły, że ostatecznie nie został piłkarzem Arsenalu. – Dzięki naszej znajomości rynku w Stanach Zjednoczonych, Christian mógł do nas przyjechać do ośrodka. Miał wtedy 14 lat. Widziałem jego potencjał, ale fizycznie odstawał od pozostałych piłkarzy ze swojego rocznika. Chciałem go zaprosić rok później, ale ten zdecydował się na transfer do Borussii Dortmund – skwitował kierownik rekrutacji młodzieży w latach 2009-2019.