Anglicy ocenili Jana Bednarka. Polak z konieczności grał na nowej pozycji

Piłkarze Ralpa Hasenhuettla mają fatalną passę. Dla Southampton była to już ósma porażka w 2021 roku. Ostatnie zwycięstwo zespół odniósł 4 stycznia z Liverpoolem (1:0). Od tej pory przegrał osiem spotkań i tylko jedno zremisował (z Chelsea w 25 kolejce). Uczestnikiem kolejnego nieudanego meczu był Jan Bednarek, który nie zdołał powstrzymać Richarlisona, który już w 9. minucie zdobył gola na wagę wygranej Evertonu 1:0.

Angielskie media nie były jednomyślne ws. występu Bednarka z Evertonem

Polak grał na nietypowej pozycji. Hassenhuettl z konieczności wystawił go na prawej obronie zamiast na środku defensywy. Jak został Bednarek oceniony przez angielskie media?

Portal 90min.com dał Polakowi notę "6" w skali 1-10. "Był niechlujny na prawej obronie, ale zagrał w sumie nieźle, notując kilka ważnych bloków i wślizgów" - napisali dziennikarze w uzasadnieniu. Inny serwis readsouthampton.com był bardziej surowy wobec gry polskiego obrońcy, oceniając go na "5". "Grał na swojej nienaturalnej pozycji. Nie pasował do tej roli. W drugiej połowie, gdy wrócił na środek obrony, poprawił swoją grę. Udało mu się wykonać cztery odbiory i cztery przechwyty, ale stracił również piłkę aż 18 razy, czym podkreślił, że źle czuł się w rozprowadzaniu piłek do napastników" - argumentowali dziennikarze.

Z kolei saintmarching.com również przyznał Bednarkowi tylko "5". "Próbował włączyć się w akcje ofensywne, ale nie wyglądał wystarczająco naturalnie jako prawy obrońca. Powinienem był zareagować lepiej przy bramce Richarlisona" - podkreślano. Najwyższe oceny Bednarek otrzymał od serwisów statystycznych whoscored.com - 7,4 i sofascore - 7,5. Żaden z piłkarzy Southampton nie został w nich oceniony wyżej.

Southampton po 26 kolejkach zajmuje odległe 14. miejsce z 30 punktami z zaledwie siedmiopunktową przewagą nad strefą spadkową.