Nagelsmann może zastąpić Jose Mourinho. Kierunek Premier League?

Julian Nagelsmann jest trenerem RB Lipsk od 1 lipca 2019 roku. W pierwszym sezonie swojej pracy na Red Bull Arena 33-latek zdołał wywalczyć z zespołem 3. miejsce w Bundeslidze i awansował do półfinału Ligi Mistrzów, w którym musiał uznać wyższość Paris Saint-Germain. Jego kontrakt z Lipskiem jest ważny do końca sezonu 2022/2023.

Nagelsmann poprowadzi nowy klub w sezonie 2021/2022? Trener jest zainteresowany współpracą

RB Lipsk pod wodzą Juliana Nagelsmanna obecnie jest wiceliderem Bundesligi i walczy o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Lipsk ma dwa punkty straty do prowadzącego Bayernu Monachium. Niemieckie media nie wykluczają, że może to być ostatni sezon Juliana Nagelsmanna w roli trenera RB Lipsk.

"Bild" podaje, że Julian Nagelsmann jest zainteresowany pracą w Tottenhamie. Obecnie trenerem "Kogutów" jest Jose Mourinho, z którym klub ma ważny kontrakt do końca sezonu 2022/2023. Po dobrym początku w Premier League Tottenham zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli i przegrał pięć z sześciu ostatnich meczów. Nie należy wykluczać, że klub z Londynu zdecyduje się na przedwczesne zakończenie współpracy z byłym trenerem Chelsea czy Manchesteru United.

W ostatnich miesiącach Julian Nagelsmann był łączony z objęciem posady trenera Realu Madryt i Chelsea. Niemiec odmówił zespołowi z Madrytu, a Chelsea ostatecznie zdecydowała się na zatrudnienie Thomasa Tuchela.