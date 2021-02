Manchester City pewnie zmierza po mistrzostwo Anglii. Szybki gol w hicie

Manchester City po nie najlepszym początku sezonu rozkręcił się na dobre. Zawodnicy Pepa Guardioli pokonali na wyjeździe Arsenal i umocnili się na prowadzeniu w tabeli Premier League. Bramkę zdobył już w 2. minucie meczu Raheem Sterling, który wykorzystał świetnie dośrodkowanie Riyada Mahreza i głową umieścił piłkę w siatce. Dla Anglika była to dziewiąta bramka zdobyta w tym sezonie.

Arsenalowi brakowało jakichkolwiek argumentów na przestrzeni całego meczu. Szybko stracony gol podciął im skrzydła i bliżej byli raczej stracenia kolejnej bramki niż strzelenia. Podopieczni Mikela Artety oddali przez cały mecz tylko jeden celny strzał i w dodatku stracili swojego podstawowego obrońcę Roba Holdinga. Angielski stoper musiał w 82. minucie zostać zmieniony przez Davida Luiza z powodu urazu głowy.

Manchester City jest na prostej drodze do mistrzostwa Anglii

Manchester City ostatnio prezentuje wyśmienitą formę. Zdawało się, że pod nieobecność dwóch największych gwiazd drużyny, czyli Kevina De Bruyne i Sergio Aguero Pep Guardiola będzie miał niemałe kłopoty, ale wyszło zupełnie inaczej. Zespół z Etihad Stadium odniósł z Arsenalem 18. zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach, z czego 13. w Premier League. Jednocześnie było to ósme ligowe zwycięstwo z rzędu nad Arsenalem. Wicemistrzowie Anglii ostatni raz stracili punkty 15 grudnia, gdy zremisowali z West Bromem 1:1. Ostatnią porażkę za to ponieśli dokładnie trzy miesiące temu 21 listopada w meczu z Tottenhamem.

Drużyna Guardioli umacnia się na prowadzeniu w Premier League. W tej chwili City jest liderem z dziesięcioma punktami przewagi nad Leicester. W następnej kolejce ligowej zmierzą się z West Hamem, ale w międzyczasie czeka ich mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Borussią Moenchengladbach.

