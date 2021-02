Co z transferem Messiego do Manchesteru City? Klub odpowiada na doniesienia

Manchester City obniżył ofertę kontraktową dla Leo Messiego aż o 170 mln funtów w porównaniu z poprzednią. Obecna umowa miałaby wynieść w sumie 430 mln, ale zamiast pięciu lat obowiązywałaby przez osiem i obejmowała również rolę ambasadora dla Argentyńczyka w klubach powiązanych z City Football Group - poinformował brytyjski dziennik "The Sun". Manchester City postanowił zabrać głos w sprawie, dementując plotki transferowe.

Manchester City komentuje plotki transferowe. Oferta nie obejmuje także klubu z MLS

Zgodnie z doniesieniami brytyjskiego dziennika Messi miał otrzymać propozycję dwuletniego kontraktu na występy w Manchesterze City z możliwością przedłużenia o jeden rok, a potem przeniósłby się na dwa kolejne sezon do MLS, gdzie grałby w klubie New York City FC, który należy do City Football Group. Obecny kontrakt napastnika obowiązuje do końca czerwca 2021 roku.

Dziennikarz portalu goal.com, który jest korespondentem współpracującym z Manchesterem City, wyjaśnia, że Leo Messi był od dłuższego czasu łączony z aktualnym liderem Premier League ze względu na Pepa Guardiolę, obecnego trenera zespołu, który przed laty pracował z Argentyńczykiem w FC Barcelonie. Kolejnym elementem są możliwości finansowe Man City. Klub jest jedną z nielicznych drużyn, która byłaby w stanie sprostać wymaganiom finansowym 33-latka. To sprawiło, że przedstawiono również możliwość gry "dla innych drużyn City Football Group - w tym New York City FC".

Okazuje się, że jak podaje źródło goal.com, Manchester City nie złożył FC Barcelonie żadnej oferty za Messiego latem 2020 roku oraz ani razu nie rozpoczęło rozmów z Argentyńczykiem od tamtego czasu. Pozostaje więc kwestia zainteresowania sześciokrotnym zdobywcą Złotej Piłki ze strony Paris Saint-Germain, który jest drugim klubem łączonym z Leo Messim.