Mbappe był o krok od transferu do Premier League! "Mógł trafić do nas za darmo"

Po zdobyciu trzech bramek w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Barcelona – PSG, Kylian Mbappe znów znajduje się na pierwszych stronach europejskich gazet. Francuz jest pierwszym piłkarzem w XXI wieku, który zdobył hat-tricka na Camp Nou w fazie pucharowej Ligi Mistrzów w starciu z FC Barceloną. W listopadzie 1997 roku trzy bramki Barcelonie na jej stadionie strzelił Andrij Szewczenko, w barwach Dynama Kijów.

Wenger: Mbappe mógł trafić do Arsenalu za darmo. Trener opowiada o próbach ściągnięcia Messiego i Ronaldo

Arsene Wenger zakończył pracę w Arsenalu pod koniec sezonu 2017/2018. Francuz odpowiadał za wyniki "Kanonierów" od października 1996 roku. Obecnie Wenger jest dyrektorem do spraw rozwoju futbolu na świecie w Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Były trener udzielił wywiadu "beIN Sports", w którym zdradził, że Kylian Mbappe mógł trafić do Arsenalu bez kwoty odstępnego. – Byłem w domu Kyliana, w momencie kiedy on był niezdecydowany, czy przedłużać kontrakt z Monaco. Mógł przyjść do Arsenalu za darmo. Powiedziałbym, że każdy duży klub jest pełen takich historii. Jedziesz do Mediolanu, Manchesteru czy Londynu i wszędzie są takie historie – powiedział Arsene Wenger.

71-latek opowiedział także o próbach ściągnięcia Leo Messiego, Cristiano Ronaldo, Gerarda Pique i Jamiego Vardy’ego. Messi i Pique mieli tworzyć w Arsenalu trio z Ceskiem Fabregasem. – Tak, chcieliśmy stworzyć to trio z rocznika 1987. Pique grał wtedy w pomocy i zdecydował się ostatecznie na Manchester United. Fabregas dołączył do nas, a Barcelona okazała się na tyle sprytna, że udało jej się zatrzymać Messiego. Ronaldo też był bliski transferu do Arsenalu. Pech w tej sytuacji polegał na tym, że pracę w roli asystenta sir Alexa Fergusona w Manchesterze United rozpoczął Carlos Queiroz. Po tygodniu Queiroz namówił Fergusona na ten transfer. W 2016 roku po mistrzostwie Leicester proponowaliśmy Vardy’emu spore pieniądze. Klub nie chciał go stracić i zaproponował mu nowy kontrakt za mniej więcej takie same pieniądze, jeśli nie więcej – dodał francuski trener.