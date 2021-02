Tottenham ustalił gigantyczną cenę za Kane'a. Dwa kluby zainteresowane

Harry Kane zagrał w 21 spotkaniach tego sezonu w Premier League. Reprezentant Anglii zdobył w nich 13 bramek i zanotował 11 asyst. Kane zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców sezonu 2020/2021 w lidze angielskiej, tuż za Mohamedem Salahem z Liverpoolu (17 goli – przyp.red) i Bruno Fernandesem z Manchesteru United (14 goli – przyp.red).

REKLAMA

Zobacz wideo Manchester United - West Ham United 1-0. Bramka Scotta McTominaya [Eleven Sports]

Kane odejdzie z Tottenhamu? Prezes klubu ustalił cenę za napastnika

Harry Kane jest związany kontraktem z Tottenhamem do 30 czerwca 2024 roku, dzięki któremu zarabia 200 tysięcy funtów tygodniowo. W całym sezonie Anglik ma na swoim koncie 21 goli i jest najskuteczniejszym strzelcem w zespole Jose Mourinho. Do tej pory jednak Kane nie wygrał żadnego trofeum z Tottenhamem, co może zwiększać chęć odejścia napastnika z zespołu z Londynu. Najbliższa szansa na wygranie pucharu będzie 25 kwietnia 2021 roku, kiedy to Tottenham zmierzy się z Manchesterem City w finale Carabao Cup.

Jak podaje "Daily Mail", Tottenham wycenił Kane'a na 150 milionów funtów. W przypadku spełnienia wymagań "Kogutów", Harry Kane stałby się trzecim najdroższym zawodnikiem w historii, po Neymarze i Kylianie Mbappe z Paris-Saint Germain. Obecnie zainteresowane napastnikiem reprezentacji Anglii są dwa kluby z Manchesteru: City oraz United. Obecny lider Premier League szuka następcy Sergio Aguero, natomiast Manchester United chce pozyskać napastnika, który zapewni im minimum 20 goli w sezonie. Obecnie jedynym nominalnym napastnikiem w drużynie Ole Gunnara Solskjaera jest Urugwajczyk Edinson Cavani.

Zwiększenie tygodniówki Kane'a dla obu klubów nie będzie problemem, natomiast wpierw muszą one spełnić wymagania Tottenhamu. W przypadku, gdyby to się udało, Kane stałby się najdroższym transferem z klubu Premier League (w 2018 roku Coutinho przeszedł z Liverpoolu do Barcelony za 142 miliony funtów), ale też byłby najdrożej wytransferowanym zawodnikiem z Wysp Brytyjskich. Jak dotąd najwięcej kosztował Gareth Bale, który przeniósł się z Tottenhamu do Realu Madryt w 2013 roku za 85 milionów funtów.