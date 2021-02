Dlaczego Tottenham nie zwalnia Mourinho? Wysoka pensja może być najważniejszą przyczyną

W sobotę Tottenham przegrał na wyjeździe z Manchesterem City 0:3 w 24. kolejce Premier League. Dla londyńczyków była to już czwarta porażka w ostatnich pięciu meczach ligowych. Zespół Jose Mourinho, w którym wielu widziało faworyta do mistrzostwa Anglii, teraz musi drżeć o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Polak przychodzi do klubu, pracuje, nie dyskutuje. Chce wykorzystać swoją szansę"

Tottenham, który w końcówce listopada był liderem ligi, teraz zajmuje 9. miejsce i traci cztery punkty do miejsca dającego grę w przyszłym sezonie LM. Londyńczycy nie tylko obniżyli loty w Premier League, ale odpadli też z Pucharu Anglii, z którego wyeliminował ich Everton.

Piłkarze Brentford nie będą już klękali przed meczami na znak wsparcia akcji "No Room for Racism"

Wielkie zarobki Mourinho

Coraz gorsze wyniki drużyny Mourinho sprawiły, że przyszłość portugalskiego trenera stanęła pod znakiem zapytania. Chociaż przekaz z klubu jest taki, że posada trenera nie jest zagrożona, to angielscy bukmacherzy właśnie w Mourinho i Juergenie Kloppie z Liverpoolu widzą faworytów do najszybszego stracenia posady.

Gdyby Tottenham zdecydował się na taki ruch, musiałby liczyć się z wielkim kosztem. David Ornstein z "The Athletic" poinformował, że w kontrakcie Mourinho nie ma klauzuli, która pozwalałaby klubowi na rozwiązanie umowy. Oznacza to, że jeśli Tottenham zdecydowałby się na rozstanie z Mourinho bez porozumienia stron, musiałby płacić trenerowi pensję do momentu, w którym znajdzie on nowego pracodawcę.

Luis Suarez odejdzie z Atletico? Specjalna klauzula w kontrakcie

Angielskie media informują, że Mourinho, który pracuje w Tottenhamie od listopada 2019 roku, zarabia aż 15 milionów funtów rocznie. Według niektórych źródeł wyższą pensję na świecie wśród trenerów piłki nożnej pobiera jedynie szkoleniowiec Manchesteru City, Pep Guardiola, który ma zarabiać około 20 milionów funtów rocznie.