Grosicki będzie wkrótce wolnym zawodnikiem? WBA rozważa, co zrobić z Polakiem

Kamil Grosicki jest mało znaczącą postacią w zespole beniaminka Premier League. Polak zagrał w trzech spotkaniach ligowych w tym sezonie. Zarówno Slaven Bilić, jak i Sam Allardyce nie widzieli miejsca w drużynie dla byłego piłkarza Hull City. Kontrakt Grosickiego z WBA jest ważny do końca sezonu 2020/2021.

REKLAMA

Zobacz wideo Asysta Kamila Grosickiego w Pucharze Anglii [ELEVEN SPORTS]

Skomplikowana sytuacja Grosickiego. Klub chce rozwiązać z nim kontrakt

Kamil Grosicki zarabia obecnie 40 tysięcy funtów tygodniowo. West Bromwich Albion, mając świadomość roli Polaka w drużynie, chce się go pozbyć, jednocześnie usuwając go ze swojej listy płac. Jak podaje portal "readwestbrom.com", WBA rozważa rozwiązanie kontraktu z reprezentantem Polski. Nie jest wykluczone, że taka decyzja przybliży Kamila Grosickiego do podpisania kontraktu z nowym klubem.

Grosicki w zimowym oknie transferowym odrzucił oferty z Nottingham Forest i Dijon FCO. W ostatnich dniach Polakiem zainteresowały się dwa tureckie kluby: Hatayspor i Fatih Karagumruk. Poza tym nadal w grze pozostaje Legia Warszawa. Szkoleniowiec mistrza Polski, Czesław Michniewicz, powiedział na konferencji prasowej, że klub jest zainteresowany sprowadzeniem Grosickiego.