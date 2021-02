Manchester City znów wygrał i ustanowił angielski rekord wszech czasów

Manchester City jeszcze przed przerwą wyszedł na prowadzenie. W 30. minucie Walker dośrodkował piłkę z prawego skrzydła. Żaden z piłkarzy City nie doszedł do piłki, która zaskoczyła Woodmana i wpadła do siatki. Po przerwie dwie kolejne bramki zdobyli Sterling i Gabriel Jesus. W 77. minucie honorowego gola zdobył Whittaker, jednak to piłkarze Pepa Guardioli wywalczyli awans do ćwierćfinału Pucharu Anglii.

REKLAMA

Zobacz wideo "Lewandowski wszystko odmienił. Był pierwszy i zburzył mur"

Manchester City tym samym wygrał po raz 15. z rzędu we wszystkich rozgrywkach. To nie udało się jeszcze żadnej angielskiej drużynie w historii. Serię zwycięstw rozpoczęła wygrana w grudniu, gry piłkarze Pepa Guardioli pokonali na wyjeździe Southampton. Od tamtej pory pokonali m.in. Arsenal, Chelsea, Manchester United czy Liverpool.

Pep Guardiola skomentował rekord Manchesteru City

Co powiedział po spotkaniu Pep Guardiola? - Ten rekord pokazuje, jak wyjątkowi są ci gracze. Rekord należy teraz do nas. Z pewnością zostanie pobity, bo ten sport taki jest. Ale to dla nas wiele znaczy. Za nami najtrudniejszy okres. To, co zrobiliśmy do tej pory, jest dość niezwykłe - powiedział hiszpański szkoleniowiec. - Ważne jest to, w jaki sposób i z jaką konsekwencją nadal gramy. Teraz myślimy o kolejnych meczach. Przed nami niewiarygodnie ciężki tydzień, do którego musimy podejść mecz po meczu - dodał.

Po trudnym początku sezonu Manchester City wygrał ostatnich 10 meczów ligowych. I choć ma rozegrany mecz mniej od 2. w tabeli Manchesteru United, piłkarze Pepa Guardioli prowadzą z pięcioma punktami przewagi. Broniący tytułu Liverpool jest 4., także ma rozegrany mecz więcej i traci aż 10 punktów do "The Citizens".