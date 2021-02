Karbownik bliżej debiutu w Brighton? Angielski dziennikarz o sytuacji Polaków

Jakub Moder i Michał Karbownik zostali kupieni przez Brighton w październiku zeszłego roku, odpowiednio za 11 i 5,5 miliona euro. Obaj wrócili na zasadzie wypożyczeń do swoich poprzednich klubów – Lecha Poznań oraz Legii Warszawa – natomiast klub z Anglii postanowił je skrócić i reprezentanci Polski w styczniu zameldowali się w Brighton.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto najbardziej pożądani piłkarze ekstraklasy. "Dawno nie było takiego talentu"

Owen: Karbownik jest bliżej pierwszego składu Brighton

Dziennikarz "The Argus", Brian Owen, w swojej redakcji zajmuje się klubem z The Amex. Anglik w rozmowie z TVP Sport wypowiedział się na temat transferów Polaków do Brighton i ocenił, któremu z nich bliżej jest do pierwszego składu zespołu prowadzonego przez Grahama Pottera. Jego zdaniem bliżej podstawowej jedenastki jest Michał Karbownik. – Zarówno Michał, jak i Kuba, wskoczyli już do kadry meczowej. Pozycja Karbownika wydaje się być nieco lepsza. Podstawowy lewy wahadłowy, Solly March, doznał kontuzji i w tym momencie jedynym rywalem Karbownika jest Dan Burn. Michał dzięki swojej uniwersalności idealnie wpisuje się do filozofii gry Grahama Pottera. Szybkich zawodników o takiej charakterystyce jest niewielu, więc jeśli trener zauważył w nim cechy, które są dobre na bok obrony, to będzie chciał go rozwijać w tym kierunku – mówi dziennikarz "The Argus".

Michał Karbownik w ostatnich dwóch meczach Brighton – z Liverpoolem (1:0) i Burnley (1:1) usiadł na ławce rezerwowych. – Mecz w FA Cup z Leicester wydaje się być idealną okazją do tego, by choć jeden z nich zadebiutował w barwach Brighton. Obaj ciężko pracują na treningach, a nawet jeśli nie grają, to nie znaczy, że się nie rozwijają. Na razie klub postrzega i Modera, i Karbownika jako zawodników obiecujących, a nie graczy gotowych do walki o pierwszy skład – kontynuuje Owen. Brighton zmierzy się z Leicester City 10 lutego 2021 roku o godzinie 20:30.

Zdaniem Owena Moder później zadebiutuje w Brighton. "Tydzień temu powiedziałbym inaczej"

Mimo faktu, że Jakub Moder kosztował klub dwa razy więcej niż Karbownik, to jego droga do pierwszego składu jest zdecydowanie dłuższa. – Fani śledzili mecze Modera w reprezentacji Polski i Lidze Europy, bo wiedzieli, że on wróci do nas w styczniu. Moder jest w znacznie trudniejszym położeniu od Karbownika, ponieważ środek pola jest najmocniejszą formacją w Brighton. Jeśli Kuba dobrze się czuje z piłką przy nodze i potrafi ją szybko przetransportować w inne sektory, to prędzej czy później się tutaj sprawdzi. Tydzień temu powiedziałbym, że to Moder jest bliżej składu, niż Karbownik – dodaje Brian Owen.