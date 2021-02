Aaron Wan-Bissaka: Celem jest wygranie Premier League i kilku trofeów

Po 22 kolejkach Premier League Manchester United znajduje się na 2. miejscu w tabeli z trzema punktami straty do lidera, Manchesteru City. Przez pewien moment piłkarze Ole Gunnara Solskjaera prowadzili w lidze, jednak przegrana z Sheffield Utd (1:2) oraz remis z Arsenalem (0:0) osłabiły pozycję klubu. Nadzieję odzyskano po wysokim zwycięstwie z Southampton 9:0. Aaron Wan-Bissaka przyznał, że celuje w mistrzostwo Anglii.

REKLAMA

Zobacz wideo Haaland nie wykorzystuje rzutu karnego [ELEVEN SPORTS]

- To by wiele znaczyło, zwłaszcza patrząc na trofea, które klub zdobył w historii. Dobrze byłoby osiągnąć to ponownie. W obozie panuje dobry nastrój. Porażka z Sheffield United nie była przyjemna, ale nie pozwoliliśmy, żeby to nas przygnębiło czy pogrzebało nasze szanse na wygranie Premier League. Drużyna jest cały czas zgrana na wysokim poziomie. Dopóki będziemy trzymać się razem, możemy wrócić do formy, którą prezentowaliśmy wcześniej - powiedział Aaron Wan-Bissaka.

Manchester United czeka na mistrzostwo od blisko ośmiu lat! "Jako dziecko robisz wszystko, by grać w takim klubie"

Manchester United ostatnie mistrzostwo Anglii zdobył w sezonie 2012/13. Od tego czasu drużyna świętowała zwycięstwo m.in. w FA Cup (sezon 2015/16), Lidze Europy (2016/17) czy Pucharze Ligi Angielskiej (sezon 2016/17). Aaron Wan-Bissaka do United dołączył w 2019 roku i nie odniósł jeszcze żadnego sukcesu z klubem.

Bayern Monachium przegrał walkę o młody talent! Klub uzgodnił warunki kontraktu

- Będąc dzieckiem robisz wszystko, co możesz, żeby trafić do takiego klubu i grać w każdym tygodniu. Najważniejsze to występować bez strachu i być sobą - dodał obrońca Manchesteru United. Szansę na kolejne punkty zespół Solskjaera będzie miał w najbliższą sobotę. Manchester United na własnym stadionie zmierzy się z Evertonem.