Jest decyzja ws. czerwonej kartki dla Jana Bednarka. "To było niedorzeczne"

Angielska Federacja Piłkarska anulowała czerwoną kartkę Jana Bednarka, jaką Polak zobaczył we wtorkowym meczu z Manchesterem United. Zawieszenie zawodnika zostało uchylone, co oznacza, że będzie on mógł zagrać w sobotnim meczu z Newcastle United.

