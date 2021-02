Tottenham - Chelsea. Gdzie i o której oglądać hit 22. kolejki Premier League? Transmisja TV, stream

Jose Mourinho wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo z Chelsea od czasu, gdy opuścił klub i podjął się pracy w Tottenhamie Hotspur. Od 2019 roku Portugalczyk trzykrotnie mierzył się ze swoim byłym zespołem w Premier League ponosząc dwie porażki, raz remisując oraz rozegrał jedno spotkanie w EFL Cup, które wygrał po rzutach karnych (1:1 w regulaminowym czasie gry). W czwartek trener Tottenhamu zmierzy się również po raz pierwszy z Thomasem Tuchelem, który prowadzi Chelsea jest od ponad tygodnia.

Tottenham od dwóch lat nie wygrał z Chelsea. Portugalczyk przełamie serię niepowodzeń

Oba kluby starają się wrócić do pierwszej piątki Premier League, która ma zagwarantowaną grę w europejskich pucharach. Obecnie Tottenham i Chelsea mają tyle samo punktów (33) oraz znajdują się kolejno na 7. i 8. miejscu w tabeli. Do piątego West Hamu brakuje im pięciu punktów. Warto zaznaczyć, że Tottenham ma rozegrane jedno spotkanie mniej od Chelsea.

- Myślę, że to jasne, czego [Mourinho] oczekuje. Buduje konkurencyjne i silne zespoły. Zbudował Tottenham z takimi charakterami jak Sissoko czy Hojbjerg, którzy wspomagają defensywę. Mają wielu znakomitych piłkarzy z przodu: Harry [Kane], Son, Bergwijn oraz Bale. Pokonanie ich będzie dla nas sporym wyzwaniem, ale jesteśmy podekscytowani takimi wydarzeniami - chwali Portugalczyka przed mecze Thomas Tuchel.

W nieco innym tonie wypowiedział się Jose Mourinho. - To nie jest skomplikowane prowadzić Chelsea. Ten zespół zawsze ma dobry skład, świetnych piłkarzy, a to cieszy trenera. Byłem w trzykrotnie zdobywałem z Chelsea mistrzostwo, Carlo Ancelotti był mistrzem raz, Conte też zdobył tytuł. To nie jest trudne. Oczywiście trenerzy lubią stabilność. Dzięki temu mogą myśleć w inny sposób. Ale to klub pana Abramowicza i czasem musisz zaakceptować jego decyzje - podkreślił 58-latek.

Thomas Tuchel został ogłoszony nowym trenerem Chelsea 26 stycznia. Niemiec zastąpił zwolnionego w dzień wcześniej Franka Lamparda. Niemiec przyleciał do Londynu i tego samego dnia po południu poprowadził pierwszy trening, a wieczorem został zaprezentowany przez klub. Nowy zespół poprowadził w dwóch meczach Premier League. Jego bilans to jeden remis (0:0 z Wolves) oraz wygrana (2:0 z Burnley).

Tottenham - Chelsea. Gdzie i o której oglądać spotkanie Premier League? Transmisja TV, stream online

Tottenham podejmie Chelsea w 22. kolejce Premier League w czwartek (4 lutego). Początek spotkania przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na antenie Canal+Sport oraz w serwisie internetowym Canal+.