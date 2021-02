Jose Mourinho ujawnił kulisy "poważnej rozmowy" z Dele Allim

- Przeprowadziłem z nim dobrą rozmowę. Myślę, że znaleźliśmy wspólny grunt. To bardzo ważny okres w sezonie dla całego zespołu i także dla niego samego. Potrzebujemy go, potrzebujemy dobrze grającego Delle Alliego. Czekamy, aż wróci do pełni sił, do treningów z resztą drużyny - komplementuje Anglika, trener Jose Mourinho.

Jose Mourinho czeka na powrót piłkarzy. Tottenham potrzebuje "magii"

- Potrzebujemy go i zapewniłem go o tym. Rozmowa nie zdziała cudów, ale wierzę, że być może była dodatkową motywacją, której potrzebował. Gdy będzie gotowy fizycznie, mentalnie wróci na dobrą drogę, by to zrobić - dodał trener Tottenhamu Hotspur.

Pod koniec stycznia "The Guardian" informował o zainteresowaniu Allim ze strony Paris Saint-Germain. Reprezentant Anglii miałby dołączyć do mistrza Francji na prośbę byłego trenera Tottenhamu, Mauricio Pochettino. Jak donosi "Daily Mail", 24-letni pomocnik zostanie w Londynie, po tym, jak doszedł do porozumienia z Jose Mourinho. Szkoleniowiec czeka również na powrót innych zawodników.

- Nie chodzi tylko o Allego, ale także [Harry'ego] Kane'a, [Giovaniego] Lo Celso. Mówimy o trzech piłkarzach, bez których którym brakuje nam odrobiny kreacji, magii w ofensywie - powiedział 58-latek.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Dele Alli wróci do pełnej sprawności i wystąpi w pierwszym składzie Tottenhamu Hotspur. - Przestraszyliśmy się trochę tym, co się wydarzyło, ale teraz jesteśmy dużo spokojniejsi. [Alli] wróci do składu w jednym z meczów w przyszłym tygodniu - zaznaczył Mourinho.

W tym sezonie Dele Alli najwięcej dostawał w europejskich pucharach. Dotychczas rozegrał sześć spotkań, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. W czterech meczach Premier League rozegrał zaledwie 74 minuty. Aktualny kontrakt zawodnika z Tottenhamem obowiązuje do końca czerwca 2022 r. Serwis Transfermarkt wycenia jego wartość na 52 mln euro.