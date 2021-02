RC Lens - Olympique Marsylia. Milik zadebiutuje w pierwszym składzie? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA TV]

Arkadiusz Milik ma już na swoim koncie pierwsze minuty w barwach nowego klubu. W ostatniej kolejce Ligue 1 polski napastnik wszedł z ławki w 60. minucie meczu, jednak nie udało mu się wpisać na listę strzelców. Olympique Marsylia natomiast zanotował czwartą porażkę z rzędu, a to nie koniec problemów klubu. - Nie chcę od klubu żadnych pieniędzy. Ja po prostu chcę stąd odejść! - powiedział Andre Villas-Boas, trener Marsylii, który podał się do dymisji.

Olympique Marsylia czeka na zwycięstwo. "Musimy stwarzać mu okazje"

W trzech ostatnich meczach ligowych Olympique Marsylia nie zdobył ani jednego punktu. Piłkarze Villasa-Boasa przegrali kolejno z Nimes 1:2, Lens 0:1 oraz AS Monaco 1:3 (debiut Milika). Najbliższe spotkanie z RC Lens będzie szansą na przełamanie passy i rewanż za przegraną sprzed dwóch tygodni. Ostatni tydzień był szczególnie ważny dla Arkadiusza Milika, który mógł wypracować sobie miejsce w pierwszym składzie.

Jednak mecz Olympique Marsylia ze Stade Rennes został przełożony przez atak chuliganów OM, którzy wdarli się do centrum treningowego klubu, a nawet do szatni graczy. Nie chcieli rozmawiać. Obrzucali budynki i samochody racami i petardami, strzelali z rakietnic. Pociskiem dostał zresztą jeden z piłkarzy Olympique. Rannych jest 7 policjantów. Więcej na ten temat przeczytacie w tekście Kacpra Sosnowskiego, dziennikarza Sport.pl (TUTAJ>>>).

Milik będzie mieć nowego trenera. Może spotkać się ze starym znajomym

- [Arkadiusz] Milik nie grał od 15 listopada. Nie chcemy podejmować zbyt wielkiego ryzyka. Będzie pracował przez najbliższy tydzień i przywrócimy go do odpowiedniej formy, by mógł grać więcej. Ma za sobą słabszy okres. Musimy sprawić, żeby piłka do niego docierała, stwarzać mu okazje - powiedział po ostatnim meczu Andre Villas-Boas.

RC Lens ma na swoim koncie dwa mecze więcej od Marsylii. Obecnie zespół znajduje się na 7. miejscu w tabeli Ligue 1 z 34 punktami na koncie. Olympique traci do swojego najbliższego przeciwnika zaledwie dwa punkty, a wygrana w środowym meczu pozwoli drużynie Milika awansować w tabeli o dwa miejsca (aktualnie 9. pozycja). Mniejsza ilośc rozegranych spotkań spowodowana jest m.in. zamieszkami, do których doszło w minioną sobotę.

RC Lens - Olympique Maryslia. Gdzie i o której oglądać możliwy debiut Arkadiusza Milika? Transmisja TV, stream online

W listopadzie zeszłego roku Eleven Sports i Canal+ nabyły prawa do transmitowania rozgrywek Ligue 1 do zakończenia sezonu 2023/2024. RC Lens – Olympique Marsylia będzie dostępny do obejrzenia w Eleven Sports 1 i nSport+. Transmisja rozpocznie się w środę (3 lutego) o godz. 21:00. Mecz będzie również w serwisie Player.pl.