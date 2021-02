Kamil Grosicki odliczał do ostatniej sekundy. Niecodzienne nagranie

Tuż przed zamknięciem zimowego okienka transferowego West Bromwich Albion otrzymało ofertę za Kamila Grosickiego - informowaliśmy w poniedziałek. Zainteresowana reprezentantem Polski była drużyna Ligue 1, Dijon FCO. To klub, który po 22. kolejkach z 15 punktami na koncie zajmuje przedostatnie miejsce. W tym sezonie Dijon wygrało tylko dwa mecze. Transfer Grosickiego mógłby pomóc zespołowi utrzymać się w elicie.

Do transferu nie doszło, a Grosicki pozostał w West Bromie chwaląc się ostatnimi chwilami okienka na swoim Instagramie. 32-latek wrzucił wideo, na którym widać jak odlicza sekundy na swoim telewizorze. - Idę spać, jutro trening. Dobranoc - napisał w poście Kamil Grosicki.

Kamil Grosicki zostaje na dłużej w Premier League. West Brom da więcej szans Polakowi?

Rola Grosickiego w tym sezonie w barwach West Bromwich Albion jest marginalna. Reprezentant Polski zagrał w sześciu meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole i zaliczył tyle samo asyst. Grosicki zagrał we dwóch spotkaniach Premier League od pierwszej minuty – w wygranym meczu z Wolves (3:2) i przegranym z West Hamem United (1:2).

Kamil Grosicki odmówił transferu. Trener WBA nie pozostawia wątpliwości ws. Polaka

Według medialnych doniesień Grosickim zainteresowane były również dwa inne kluby z Anglii - Middlesbrough i Nottingham Forest - oraz drużyny z Arabii Saudyjskiej. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2021 roku, co oznacza, że nowy pracodawca chcący związać się z Polakiem, będzie mógł sprowadzić go za darmo po zakończeniu sezonu.

West Bromwich Albion znajduje się na przedostatnim miejscu Premier League z 12 punktami na koncie. Do miejsca gwarantującego utrzymanie w lidze zespołowi brakuje dziewięciu punktów. Kolejne spotkanie drużyna Grosickiego rozegra we wtorek (2 lutego) o godz. 19:00 z Sheffield Utd.