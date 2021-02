Dramat Liverpoolu! Kolejny obrońca wpada z gry. Dwa transfery na ratunek

Fatalnie wieści dla kibiców Liverpoolu! Juergen Klopp potwierdził, że Joel Matip, z powodu kontuzji stawu skokowego, będzie pauzował do końca sezonu! To kolejny kontuzjowany stoper The Reds.

