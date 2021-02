Moder ma nowego rywala w walce o skład w Brighton. Chciał go Manchester United

Brighton zajmuje 17. miejsce w tabeli Premier League z 21 punktami. Ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową. W styczniu tego roku Anglicy skrócili wypożyczenia Jakuba Modera z Lecha Poznań i Michała Karbownika z Legii Warszawa.

Jednak nie Manchester United. Caicedo wybrał transfer do Brighton

W grudniu zeszłego roku w angielskich mediach pojawiały się informacje, że bliski podpisania pomocnika jest Manchester United. Caicedo miał dołączyć w styczniu wraz z Amadem Diallo, natomiast klub z Old Trafford wycofał się z transferu. Tę sytuację zamierzał wykorzystać West Ham United, Newcastle United czy Everton, natomiast ostatecznie Caicedo doszedł do porozumienia z Brighton.

Ekwadorczyk parafował umowę ważną do 30 czerwca 2025 roku, a Independiente del Valle zainkasowało za niego pięć milionów euro. Pomocnik uzyskał pozwolenie na pracę na terenie Wielkiej Brytanii, dzięki czemu może dołączyć do zespołu prowadzonego przez Grahama Pottera. To też oznacza, że będzie on bezpośrednim rywalem Jakuba Modera o miejsce w pierwszym składzie. Jak dotąd były piłkarz Lecha Poznań znalazł się na ławce rezerwowych w meczach z Fulham i Tottenhamem.