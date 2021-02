Miguel dostał najpiękniejszy prezent. "Najlepszy tata na świecie"

O jaki gest chodzi? Allan postanowił, że obetnie się na łyso, a pomoże mu w tym synek - Miguel. Filmik z tego zdarzenia umieścił na swoim Instagramie. W ten sposób piłkarz chciał okazać solidarność ze swoim synkiem, który od czwartego roku życia cierpi na alopecję. To choroba autoimmunologiczna, która skutkuje m.in. wypadaniem włosów. Ale co najważniejsze, jak donosi "Corriere dello Sport", dziecko piłkarza "czuje się dobrze. Problem jest jedynie estetyczny."

- Miłość mojego ojca jest dla mnie wszystkim. To najlepszy tata na świecie - mówi Miguel na jednym z instastories ojca.

Allan, czyli żołnierz Carlo Ancelottiego

Allan to były zawodnik Napoli, który w Serie A rozegrał ponad 250 meczów. Dlugo plotkowano o jego potencjalnym transferze do Paris Saint Germain, ale ostatecznie - latem 2020 roku - za 25 milionów euro trafił do Evertonu, gdzie trenuje go Carlo Ancelotti, którego poznał już w Neapolu. W obu klubach zagrał pod okiem Włoch w 74 spotkaniach.

W obecnym sezonie Premier League 30-latek wystąpił w 12 meczach, a Everton zajmuje ósme miejsce w lidze i traci 11 punktów do Manchesteru City, ale ma do rozegrania zaległy mecz.

Allan ma na swoim koncie osiem występów w kadrze Canarinhos. Zadebiutował w niej w 2018 roku.