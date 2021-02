Jan Bednarek rozgrywa sezon życia. Mocno poprawił jeden element. "Coś, co naprawdę się zmieniło"

Obrońca reprezentacji Polski zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy na boiskach ligi angielskiej. Polak ma pewne miejsce w podstawowym składzie zespołu prowadzonego przez Ralpha Hassenhuettla. W obecnych rozgrywkach zagrał już 20 razy i zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę.

Jan Bednarek zdradził, w jakim elemencie gry najbardziej rozwinął się w Premier League.

24-letni obrońca był gościem w ostatnim odcinku magazynu "Jej Wysokość Premier League" w Canal+Sport. Polak przyznał, że pobyt w Southampton jest dla niego w tej chwili idealnym miejscem do rozwoju. - Wychodzę z założenia, że cały czas mogę się tutaj rozwinąć. To miejsce, w którym mogę stać się lepszym zawodnikiem. Mogę pomóc klubowi, więc to była sytuacja win-win. To była łatwa decyzja, w tym kontekście, że mam tutaj warunki do tego, by stać się jeszcze lepszym piłkarzem - powiedział Bednarek.

W dalszej części rozmowy defensor Southampton wskazał, co poprawił w swojej grze odkąd przeniósł się do Premier League. - Rozwinąłem się pod względem rozgrywania piłki. To jest aspekt, który na pewno poprawiłem. To coś, co naprawdę się zmieniło. Poprawiliśmy to też jako drużyna. Nie tylko dobrze pressujemy, nie tylko ciężko pracujemy w obronie, ale też dobrze gramy piłką - ujawnił.

- To pokazało mi jako zawodnikowi, że to jest odpowiednie miejsce dla mnie. Jak widać, nie tylko ja się rozwijam, ale też cała drużyna. To ważne, że się nie zatrzymujemy, tylko cały czas chcemy iść do przodu - dodał piłkarz.

Obecny kontrakt Bednarka z Southampton jest ważny do końca czerwca 2025 roku. Klub Polaka po 20 kolejkach rozgrywek zajmuje 11. miejsce w tabeli z 29 pkt. na koncie.