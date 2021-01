Dwa ruchy transferowe klubu Łukasza Fabiańskiego

25-letni Benrahma trafił do West Hamu już latem, na zasadzie wypożyczenia za 4 miliony funtów z opcją obowiązkowego wykupienia za kolejne 21 milionów latem. "Młoty" zdecydowały się jednak na wykonanie tej klauzuli już teraz, podpisując umowę z Algierczykiem do końca czerwca 2026 roku. Reprezentant Algierii dotychczas rozegrał dla drużyny Davida Moyesa 13 spotkań oficjalnych, w których zaliczył 2 asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Puchar Ligi Angielskiej. Manchester United - Manchester City 0:2. Skrót meczu [Eleven Sports]

Oprócz 25 milionów funtów, które już teraz otrzymało za Benrahmę grające w Championship Brentford, londyński klub może otrzymać dodatkowe 5 milionów tzw. "zmiennych". Łącznie więc "Pszczoły" mogą otrzymać za algierskiego skrzydłowego 30 milionów funtów, co będzie drugą największą sumą otrzymaną za zawodnika w historii Brentford. Droższy był jedynie sprzedany do Aston Villi Ollie Watkins (28+5 milionów funtów).

Łukasz Fabiański doceniony przez Anglików. "Wykonał świetną pracę"

Dla West Hamu z kolei jest to trzeci największy transfer w historii, po Felipe Andersonie i Sebastienie Hallerze. Obu już nie ma na London Stadium. Brazylijczyk jest wypożyczony do FC Porto, a Francuz został w styczniu sprzedany do Ajaksu Amsterdam.

Zielone światło na wypożyczenie Lingarda

Dlaczego West Ham już teraz wykupił Benrahmę? Wszystko dlatego, że w Anglii obowiązuje limit maksymalnie dwóch wypożyczeń z angielskich klubów, a "Młoty" w pełni go wykorzystywały za sprawą Benrahmy oraz Craiga Dawsona (Watford). Teraz, gdy miejsce Algierczyka się zwolniło, West Ham mógł ogłosić wypożyczenie Jessego Lingarda z Manchesteru United. 28-letni Anglik trafia do Londynu do końca bieżącego sezonu za 1,5 miliona funtów i bez jakiejkolwiek opcji wykupu.

Wielka sensacja w Manchesterze! United w końcu pokonane. Kuriozalny gol [WIDEO]

Lingard w bieżących rozgrywkach nie mógł liczyć na wiele szans od Ole Gunnara Solskjaera. 24-krotny reprezentant Anglii nie zagrał ani minuty w Premier League i zaliczył jedynie trzy występy w rozgrywkach pucharowych - Pucharu Anglii i Pucharu Ligi. Łącznie, Jesse Lingard w barwach Manchesteru United może się pochwalić 210 oficjalnymi meczami, w których strzelił 33 gole.

West Ham United jest jedną z rewelacji bieżącego sezonu Premier League. "Młoty" Davida Moyesa zajmują w ligowej tabeli piąte miejsce z dorobkiem 35 punktów, będąc najwyżej sklasyfikowaną drużyną z Londynu w rozgrywkach.