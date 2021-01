Media: Grosicki coraz bliżej odejścia z klubu. Strony negocjują warunki transferu

Według informacji "SE" władze greckiego klubu są w stanie zaoferować Kamilowi Grosickiemu nawet 2,5-letni kontrakt. Wciąż nie wiadomo natomiast czy Olympiakos Pireus pozyska 33-latka na zasadzie wolnego transferu po sezonie 2020/21 oraz ile miałby zarabiać 33-letni piłkarz w nowym klubie. Aktualnie zawodnik West Bromu ma mieć drugie miejsce na liście życzeń Greków.

Kamil Grosicki coraz bliżej Olympiakosu Pireus? Brazylijczyk priorytetem Greków

Greckie media już w październiku 2020 roku poinformowały o zainteresowaniu Olympiakosu pomocnikiem West Bromu. Wtedy kwota transferu miała oscylować w granicach 1,1 mln euro. Kilka dni temu podaliśmy, że z informacji greckich mediów wynika, że Grosickiemu zaproponowano sześciomiesięczny kontrakt (prawdopodobnie wypożyczenie, choć Grecy tego nie precyzują). Według "SE" przedstawiciele obu stron negocjują właśnie warunki transferu i nowego kontraktu 33-latka.

Reprezentant Polski jest drugim po Joao Victorze (VfL Wolfsburg) piłkarzem, którego chcą sprowadzić do klubu władze Olympiakosu Pireus. Grecy chcieliby wypożyczyć 25-letniego Brazylijczyka ze względu na wysoką pensję, jaką otrzymuje w zespole z Bundesligi. W ten sposób nie wezmą na siebie całości zobowiązań.

W obecnym sezonie Kamil Grosicki rozegrał zaledwie sześć spotkań, z czego jedno w rezerwach West Bromwich Albion. Aktualny kontrakt 33-latka obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Zdaniem mediów dzięki grze w Olympiakosie Pireus Grosicki mógłby zwiększyć swoje szanse na grę w reprezentacji Polski. Jest to szczególnie ważne przed zbliżającymi się eliminacjami do mistrzostw świata oraz Euro 2021, które rozpocznie się w czerwcu.