WBA podjęło decyzję ws. Kamila Grosickiego. Transfer nawet za darmo

Kamil Grosicki trafił do West Bromwich Albion w styczniu 2020 roku z Hull City za niecały milion euro. Przyczynił się do awansu WBA do Premier League, ale w tym sezonie jego rola jest marginalna. Gdy niedawno otrzymał szansę w dwóch kolejnych spotkaniach, wydawało się, że będzie to dla niego nowe otwarcie - chociażby zanotował asystę w przegranym meczu z West Hamem (1:2).

West Bromwich daje wolną rękę Grosickiemu. Może odejść za darmo

Kontrakt Grosickiego z beniaminkiem Premier League jest ważny do końca sezonu 2020/2021. To oznacza, że były piłkarz Legii Warszawa może już teraz podpisać przedwstępną umowę z nowym pracodawcą. Jak informują Meczyki.pl, West Bromwich Albion chce pozbyć się Grosickiego z listy płac i dał skrzydłowemu możliwość zmiany klubu jeszcze w styczniu bez kwoty odstępnego. Warto wspomnieć, że po występie meczu z Wolverhampton (3:1) aktywowała została klauzula w umowie, dzięki której jego pensja wzrosła z 35 do 40 tysięcy funtów tygodniowo.

Niewiele brakowało, aby Kamil Grosicki zmienił klub już w październiku 2020 roku. Wtedy zawodnik był dogadany z Nottingham Forest, ale transfer nie doszedł do skutku ze względu na sekundowe opóźnienie w wysłaniu odpowiedniej dokumentacji do angielskiej federacji. Ostatnie dni zimowego okna transferowego (kończy się 1 lutego) znowu będą więc pracowite dla agentów Polaka.

W tym sezonie Kamil Grosicki zagrał w sześciu meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty.