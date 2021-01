Oficjalnie: Chelsea przedstawiła nowego trenera. Tylko miesiąc na bezrobociu!

Thomas Tuchel zastąpił na stanowisku trenera Chelsea zwolnionego w poniedziałek Franka Lamparda. Niemiec przyleciał do Londynu we wtorek, po południu poprowadził pierwszy trening, a wieczorem został zaprezentowany przez klub.

- Mam wielki szacunek dla tego, czego dokonał tu Frank Lampard. Jednocześnie nie mogę doczekać się chwili, w której poprowadzę mój zespół w najsilniejszej lidze świata. Jestem wdzięczny za szansę i możliwość zostania częścią tej rodziny - powiedział Tuchel.

Tuchel trenerem Chelsea

- Zwalnianie trenera w środku sezonu nigdy nie jest proste, jednak jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się zakontraktować jednego z najlepszych szkoleniowców na świecie. Przed nami wiele meczów do rozegrania i wiele rzeczy do wygrania w tym, jak i w kolejnym sezonie - dodała dyrektor klubu Marina Granowskaja.

Tuchel poprowadzi Chelsea już w środowym meczu z Wolverhampton. - Chelsea zagra 4 mecze w 12 dni. To nie jest komfortowy moment, bo co można w nim zrobić? Tuchel na pewno będzie znał ten zespół, będzie przygotowany i postara się coś zmienić odprawą taktyczną, przemową, indywidualnym podejściem do piłkarzy, a może po prostu uporządkowaniem podstawowych rzeczy. Trzeba jednak przyznać, że Tuchel wchodzi do Chelsea w specyficznym momencie, bo za kadencji Abramowicza każdy z trenerów, który obejmował zespół w środku sezonu, był tylko opcją tymczasową. Niemiec nią nie będzie, jego zadania będą znacznie poważniejsze niż tylko wypełnienie bieżących celów i zostawienie drużyny kolejnemu trenerowi - mówił nam w poniedziałek Michał Zachodny, analityk reprezentacji Polski U-19, kibic Chelsea.

Na początku roku Tuchel został oficjalnie zwolniony z PSG. Wcześniej Niemiec pracował w Borussii Dortmund, Mainz oraz rezerwach Augsburga. Po 19 meczach londyńczycy zajmują dopiero 9. miejsce w Premier League. Drużyna Tuchela traci pięć punktów do czwartego w tabeli Liverpoolu.