Jest oświadczenie Franka Lamparda po zwolnieniu z Chelsea. "Jestem zawiedziony"

W poniedziałek władze Chelsea ogłosiły zakończenie współpracy z Frankiem Lampardem. Były pomocnik klubu prowadził londyńską drużynę przez 18 miesięcy. Teraz szkoleniowiec opublikował specjalne oświadczenie. "To był ogromny przywilej i zaszczyt dowodzić zespołem, który przez tak długi czas był dużą częścią mojego życia. Chciałbym podziękować fanom za niesamowite wsparcie, które otrzymałem [...] Mam nadzieję, że wiedzą, co to dla mnie oznacza" - podziękował 42-latek.

Frank Lampard zawiedziony decyzją władz Chelsea. "Wskoczyć z zespołem na wyższy poziom"

Frank Lampard swoją karierę trenerską rozpoczął od poprowadzenia drużyn młodzieżowych Chelsea. Pierwszą posadę trenera przyjął w Derby County, gdzie poprowadził drużynę w 57 meczach, od lipca 2018 roku do lipca 2019 roku. Następnie rozpoczął pracę z pierwszym zespołem Chelsea. "Byłem świadomy wyzwań, jakie mi postawiono w tych trudnych dla piłki nożnej czasach. Jestem dumny z osiągnięć oraz z młodzieżowców, którzy zrobili duży krok w przód debiutując w pierwszej drużynie" - napisał nie kryjąc rozczarowania decyzją klubu.

Jestem zawiedziony, że nie otrzymałem więcej czasu na prowadzenie Chelsea w obecnym sezonie i wkroczenie z nią na wyższy poziom. Chciałbym podziękować Panu Abramowiczowi, zarządowi, zawodnikom, mojemu sztabowi trenerskiemu i wszystkim w klubie za ciężką pracę i poświęcenie w tych bezprecedensowych i trudnych czasach

- czytamy w dalszej części oświadczenia Lamparda.

"Wierzymy we Franka. Wtedy. Teraz. Zawsze" - takie słowa umieścili kibice Chelsea na fladze, która w niedzielne popołudnie po raz pierwszy zawisła na Stamford Bridge. Tymczasem niespełna dobę po zwycięstwie Chelsea w meczu z Luton Town (3:1) w Pucharze Anglii ogłoszono zwolnienie Lamparda. - To była bardzo trudna decyzja. Jest ikoną tego klubu i to się nigdy nie zmieni. W obecnej sytuacji uważamy jednak, że najlepszym rozwiązaniem jest zmiana trenera - powiedział Roman Abramowicz.

Frank Lampard pełniąc funkcję trenera poprowadził Chelsea w 84 meczach. Bilans rozegranych spotkań to 44 zwycięstwa, 15 remisów oraz 25 porażek (wg. Transfermarkt.de). Problemem były wyniki w obecnym sezonie. Aktualnie Chelsea zajmuje 9. miejsce w Premier League z zaledwie 19 punktami na koncie i aż sześcioma przegranymi. Według mediów następcą 42-latka będzie Thomas Tuchel, były szkoleniowiec Paris Saint-Germain.