Coraz trudniejsza sytuacja Grosickiego. Polak będzie miał kolejnego rywala

O tym, że Ahmed Musa trafi do Premier League poinformował brytyjski dziennik "Daily Mail". Nigeryjczyk obecnie czeka na wydanie mu wizy, aby mógł wjechać na teren Wielkiej Brytanii. Oprócz oferty z WBA, miał też zapytania z Fulham i Wolverhampton.

Musa będzie rywalem Grosickiego?

Ahmed Musa może być zatem rywalem Kamila Grosickiego do miejsca w składzie. Występuje on bowiem na pozycji skrzydłowego lub napastnika. Oczywiście pod warunkiem, że reprezentant Polski zostanie w klubie. Grosicki ostatnio prezentuje się jednak bardzo dobrze i w dwóch meczach z rzędu zagrał w wyjściowej jedenastce. W dodatku miał dwie asysty, a greckie media napisały, że chce go Olympiakos Pireus.

Ostatnio 28-letni Musa nie grał nigdzie. W październiku ubiegłego roku 87-krotny reprezentant Nigerii (zdobył 15 bramek) rozstał się bowiem z saudyjskim Al-Nassr. Był bowiem niezadowolony, że klub nie zgłosił go do Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Wcześniej Musa występował m.in. w Leicester City i CSKA Moskwa.