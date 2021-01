Martin Odegaard w tym sezonie nie może liczyć na regularną grę w Realu Madryt. Reprezentant Norwegii zagrał w dziewięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach sezonu 2020/2021, a łącznie na boisku przebywał przez 367 minut. Mimo powrotu do gry po kontuzji łydki zawodnik nie cieszy się zaufaniem Zinedine’a Zidane’a.

Odegaard poprosił Real o wypożyczenie. Domaga się regularnej gry

Odegaard trafił do Realu Madryt w styczniu 2015 roku za dwa miliony euro z norweskiego Stromsgodset IF. W pierwszych dwóch sezonach pomocnik występował w barwach Realu Madryt Castilla, a potem w rogrywkach 2017/2018 został wypożyczony do Heerenveen. Później Odegaard spędził sezon 2018/2019 na wypożyczeniu w Vitesse, a w sezonie 2019/2020 stanowił o sile Realu Sociedad. Norweg w zespole z San Sebastian zagrał 36 spotkań, w których zdobył siedem goli i zanotował dziewięć asyst. Początkowo Odegaard miał spędzić dwa sezony na wypożyczeniu w Realu Sociedad, natomiast ze względu na dobrą grę, wypożyczenie zostało skrócone przez Real Madryt.

Arsenal wypożyczy Odegaarda. Klub z Anglii wyprzedził dwa kluby Primera Division

Jak podaje David Ornstein z "The Athletic", sytuacja transferowa Martina Odegaarda znajduje się na zaawansowanym etapie. Wypożyczenie Norwega do Arsenalu ma być sfinalizowane w 90 procentach, a do ustalenia zostały wyłącznie szczegóły. Piłkarz jeszcze nie poleciał do Londynu na testy medyczne, natomiast może do tego dojść w przeciągu najbliższych godzin. W piątek Real Madryt poinformował, że Zinedine Zidane uzyskał pozytywny wynik na obecność COVID-19. Na szczęście dla Arsenalu Odegaard nie miał kontaktu z trenerem drużyny z Madrytu.

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Martin Odegaard będzie drugim zawodnikiem Realu Madryt, który został wypożyczony w tym sezonie do Arsenalu - latem 2020 roku na Emirates Stadium przeniósł się Dani Ceballos. W styczniu 2021 roku Arsenal wypożyczył Matthew Ryana z Brighton do końca sezonu 2020/2021. Klub z Londynu w wyścigu o Odegaarda ubiegł Real Sociedad oraz Sevillę.