Nagły zwrot w sprawie transferu Kamila Grosickiego! Oferta leży na stole

Kamil Grosicki zagrał drugi mecz z rzędu w podstawowym składzie West Bromwich Albion, tym razem na wyjeździe z West Hamem United. Polak zanotował asystę przy golu Matheusa Pereiry, ale ostatecznie to klub Łukasza Fabiańskiego mógł cieszyć się ze zwycięstwa 2:1.

Wraca temat transferu do WBA

Polak zaliczył całkiem udane dwa spotkania, po których może się pochwalić dwoma asystami. Jedną w Pucharze Anglii, drugą w Premier League.

To o tyle ważne, że w ostatnich miesiącach skrzydłowy prawie nie podnosił się z ławki, a jak już grał to w meczach U-23 lub w spotkaniach reprezentacji Polski. Może się jednak okazać, że dobra forma skrzydłowego zaowocuje transferem do innego klubu.

Greckie media informują, że Olympiakos Pireus nie zrezygnował z transferu Polaka, a szkoleniowiec Pedro Martins chciałby doświadczonego piłkarza o dużej szybkości i umiejętności zdobywania bramek. A to Grosicki niewątpliwie ma. Z informacji greckich mediów wynika, że Grosickiemu "zaproponowano sześciomiesięczny kontrakt (prawdopodobnie wypożyczenie, choć Grecy tego nie precyzują) z możliwością podpisania dłuższej umowy na rok lub dwa lata, gdy latem wygaśnie kontrakt Polaka z WBA.

Grosicki gra mało, a już ma pięć asyst

Grosicki do West Bromu trafił zimą 2020 roku i awansował wraz z zespołem do Premier League. Aktualny kontrakt piłkarza wygasa w czerwcu 2021 roku. Reprezentant Polski zagrał w sumie w 19 spotkaniach "The Baggies" i zdobył w nich jedną bramkę i zanotował 5 asyst.

West Bromwich po porażce znajduje się w dalszym ciągu w strefie spadkowej - 19. miejsce - z 11 punktami na koncie. Z kolei West Ham dzięki wygranej, już trzeciej z rzędu, awansował na 7. miejsce w tabeli. Obecnie Młoty mają 32 punkty i tracą zaledwie trzy do drugiego Manchesteru City, który rozegrał jednak aż dwa mecze mniej.