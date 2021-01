Thiago krytykowany za występy w Liverpoolu. "On tu nie pasuje"

Sytuacja nie jest zła, choć nie jest idealna. Liverpool zajmuje dopiero czwarte miejsce w Premier League, ale traci tylko trzy punkty do Manchesteru United, który jest liderem. Część ekspertów jednak zauważa, że The Reds nie grają na miarę możliwości (wygrali zaledwie połowę meczów). Juergen Klopp może szukać usprawiedliwienia w dużej liczbie kontuzjowanych piłkarzy (m.in. Virgil van Dijk, Joe Gomez, Naby Keita, Jordan Henderson, Diego Jota). Problem w tym, że rezerwowi nie zachwycają.

REKLAMA

Zobacz wideo Zlatan Ibrahimović zadziwia i zachwyca! "Wow, wow, wow" [ELEVEN SPORTS]

Wyciekły szczegóły rozmowy Mourinho z Balem. Mocne słowa. "Chcesz wrócić do Realu?"

Gary Neville wskazał trzech piłkarzy Liverpoolu, którzy jego zdaniem są „niewystarczająco dobrymi zawodnikami” dla pierwszej jedenastki. - Chodzi mi o Xherdana Shaqiriego, Divocka Origiego i Takumi Minamino. Ale problemem Liverpoolu jest nie ta trójka, a prędzej kontuzja Diego Joty, no i fakt, że grają co trzy dni - powiedział ekspert Sky Sports. I dodał: - Liverpool grają w podobnym składzie od trzech lat, a czwarty sezon zawsze jest sezonem wypalenia. Przez trzy sezony byli niewiarygodni. Teraz oglądamy spadek formy i jest to normalne.

Erling Haaland głównym celem! Mogą pobić transferowy rekord

Thiago rozczarowuje

24-letni Jota, autor dziewięciu goli, niespodziewanie stał się bardzo ważnym zawodnikiem Liverpoolu. Początkowo więcej oczekiwano po Thiago Alcantarze, który przyszedł z Bayernu Monachium, który wygrał potrójną koronę. Reprezentant Hiszpanii rozegrał zaledwie 331 minut z powodu kontuzji kolana. Dietmar Hamann, który w barwach The Reds rozegrał niemal dwieście spotkań, uważa, że Thiago Alcantara nie pasuje do stylu gry Liverpoolu. - On jest najlepszy w grze na utrzymaniu i w zagrywaniu długich piłek, ale Liverpool od lat tak nie gra. Problem polega na tym, że Thiago spowalnia dynamiczne akcje zespołu. On tu po prostu nie pasuje i wciąż nie rozumie, jak chce grać drużyna - powiedział Niemiec.

Hit Premier League okazał się kitem. Potężne rozczarowanie

- Jego klasa nie podlega wątpliwościom, ale nawet w Monachium, nigdy nie mówili, że jest prawdziwym liderem. Wciąż jestem sceptyczny wobec niego. Wielu zachwycało się jego grą przeciwko Chelsea, bo zanotował wtedy najwięcej podań w drugiej połowie. Tyle, że The Blues grali w dziesiątkę wtedy. Tak samo jak miał dobrą zmianę przeciwko Newcastle, tyle, że "Sroki" były już wtedy wykończone - podsumował Hamman.

Były piłkarz Liverpoolu jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Swego czasu dużo narzekał na Roberta Lewandowskiego.

Słowa Alexa Fergusona o Liverpoolu stały się symbolem United. Na tę chwilę czekali osiem lat