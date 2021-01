Wyciekły szczegóły rozmowy Mourinho z Balem. Mocne słowa. "Chcesz wrócić do Realu?"

Według doniesień "The Sun" Jose Mourinho rozmawiał w trakcie treningu ze swoim asystentem Joao Sacramento oraz innymi członkami sztabu szkoleniowego. Dziennik potwierdza, że szkoleniowiec Tottenhamu Hotspur tłumaczył współpracownikom, w jaki sposób motywował Garetha Bale'a w sytuacjach kryzysowych.

Jose Mourinho do Bale'a: Wolisz wrócić do realu Madryt?

- Chcesz zostać u nas czy wolisz wrócić do Realu Madryt i siedzieć na ławce? - miał pytać Walijczyka. Gareth Bale dołączył do Tottenhamu z Realu Madryt w minionym letnim okienku transferowym. Piłkarz przebywa w zespole z Londynu w ramach rocznego wypożyczenia. W Madrycie Bale nie miał żadnych szans na grę i był skonfliktowany z trenerem oraz władzami klubu, a powrót do Tottenhamu miał być dla niego szansą na wznowienie kariery.

W obecnym sezonie Premier League Gareth Bale pojawił się w zaledwie czterech na 18 spotkań. Jose Mourinho zdecydowanie częściej stawiał na skrzydłowego w meczach Ligi Europy, gdzie wystąpił we wszystkich sześciu meczach. Do tego Walijczyk dołożył po jednym spotkaniu w EFL Cup oraz FA Cup. Łącznie na boisku spędził 623 minuty, w trakcie których strzelił trzy gole.

Zdaniem mediów Jose Mourinho przesłał również do Garetha Bale'a nieco bardziej ukrytą wiadomość. W tym celu Portugalczyk zwrócił uwagę na zmiany, jakie zaszły w grze Tanguya Ndombele, z którym był skonfliktowany, a w czerwcu piłkarz miał stwierdzić nawet, że "już nigdy nie zagra u Mourinho".

- Gdy piłkarz zmienia swoją sytuację i podnosi występy na bardzo wysoki poziom, to jego zasługa. To świetny przykład, że drzwi są dla każdego otwarte. Ndombele to zrozumiał. Jego gol był niesamowity, ale nie obchodzi mnie bramka, ważniejsza jest dla mnie jego dyspozycja. To było wspaniałe - powiedział Mourinho odnosząc się do trafienia pomocnika w meczu z Sheffield United.