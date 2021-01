Arsenal w końcu dopiął swego i pozbył się Mesuta Oezila. Niemiec ma nowy klub

Mesut Oezil nie został zgłoszony do rozgrywek przez Arsenal, więc nie rozegrał w tym sezonie ani minuty. Niemiec ma chłodne stosunki z klubem już od wiosny, gdy nie chciał się zgodzić na obniżkę pensji, o którą prosił klub z powodu ekonomicznych skutków pandemii. - Jestem głęboko rozczarowany, że nie zostałem zgłoszony do Premier League - skarżył się piłkarz, którego kontrakt wygasa latem. "The Athletic" informuje jednak, że w ciągu najbliższych dni 32-latek rozwiąże umowę z Arsenalem, dzięki czemu klub zaoszczędzi niemal siedem milionów euro na pensji zawodnika. Ofensywny pomocnik ma dołączyć na zasadzie wolnego transferu do Fenerbahce Stambuł.

REKLAMA

Zachwyty nad Drągowskim. "Dokonał cudu. Zahipnotyzował Simeone. Niezrównany"

Zobacz wideo Lazio Rzym - AS Roma 3:0. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

"Fenerbahce jest jak Real Madryt"

- Dorastałem jako kibic Fenerbahce. Każdy, kto jest pochodzenia niemiecko-tureckiego wspierał turecki klub, gdy dojrzewał w Niemczech. Moim było Fenerbahce. Jest jak Real Madryt w Hiszpanii. Największy klub w kraju - zadeklarował piłkarz. "The Athletic" twierdzi, że Fenerbahce doszło do porozumienia w sprawie wynagrodzenia Oezila, ale nie podaje szczegółów.

"Mój klub krwawi. Nasz futbol jest sprostytuowany" - mówi prezes Santosu. Ale to jego klub został sensacją sezonu

W 2013 r. Real Madryt sprzedał Niemca do Arsenalu za niespełna 50 mln euro. Przez siedem lat Oezil rozegrał dla londyńczyków 254 spotkania, strzelając w nich 44 gole i zaliczając 77 asyst.