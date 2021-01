Wayne Rooney zakończył piłkarską karierę. Zdradził plany na swoją przyszłość

Wayne Rooney pod koniec listopada zastąpił w roli trenera Derby Philipa Cocu. Miał być tylko tymczasowym szkoleniowcem, ale otwierał sobie furtkę na prowadzenie drużyny dłużej.

"Miałem inne propozycje, ale Derby to dobre miejsce"

Rooney mówił wówczas: Jeżeli zostanę poproszony o poprowadzenie drużyny w dłuższym czasie, będzie to oznaczało koniec mojej kariery. Byłoby to dla mnie ekscytujące wyzwanie. Zawsze powtarzałem, że chcę być trenerem. Byłaby to doskonała okazja, by sprawdzić się w tej roli.

Teraz pięciokrotny mistrz Anglii i zwycięzca Ligi Mistrzów w 2008 roku w barwach Manchesteru United oficjalnie zakończył sportową karierę. A włodarze Derby podpisali z nim umowę do czerwca 2023 roku.

- Pójść w ślady takich graczy jak: Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard i Phillip Cocu to dla mnie wielki zaszczyt i wyzwanie. Obiecuję wszystkim, którzy są związani z klubem, że zrobię wszystko, by odnieść w tej roli sukces. Miałem inne propozycje, ale wiem, że Derby jest dla mnie dobrym miejscem do pracy - powiedział Wayne Rooney.

W zespole Derby gra dwóch Polaków: środkowy obrońca Krystian Bielik oraz skrzydłowy Kamil Jóźwiak. Pod koniec ubiegłego roku Rooney bardzo chwalił tego drugiego. - Jestem zachwycony Kamilem. Ciężko pracuje na treningach i z każdym meczem staje się coraz lepszym piłkarzem. Cieszy mnie, że osiągnął swój cel - mówił.