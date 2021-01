Niewypał transferowy odszedł z Chelsea po 9 latach. Zagrał w niej tylko trzy mecze

Lucas Piazon został kupiony przez Chelsea w styczniu 2012 roku z rezerw brazylijskiego Sao Paulo FC za 7,5 mln euro. Brazylijczyk po dołączeniu do londyńskiego zespołu pomógł zespołowi wygrać młodzieżowy Puchar Anglii i został uznany za najlepszego młodego gracza Chelsea w 2012 roku. W pierwszym zespole zdążył również zadebiutować, ale w sumie uzbierał raptem trzy mecze. Później jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej, niż sam mógłby przypuszczać. Był jednym z największych niewypałów transferowych w historii klubu.

Brazylijczyk miał ogromne problemy z wywalczeniem miejsca w składzie, więc Chelsea w każdym sezonie wypożyczała go do różnych klubów. Były to kolejno: Malaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo Verona i Rio Ave. W żadnej z tych drużyn Brazylijczyk nie zrobił kariery. 13 stycznia Piazon wrócił tylko na chwilę na Stamford Bridge z wypożyczenia do Rio Ave, które z nim w składzie odpadło dopiero w IV rundzie el. Ligi Europy po dramatycznym meczu z Milanem, zakończonym po rzutach karnych.

Zaledwie jeden dzień po powrocie władze Chelsea ogłosiły, że piłkarz odchodzi z klubu, tym razem na stałe i przenosi się do Bragi na zasadzie transferu bezgotówkowego. 26-latek związał się z Bragą kontraktem ważnym aż do końca czerwca 2025 roku. - Chcielibyśmy życzyć Lucasowi powodzenia w jego dalszej karierze kariery i podziękować za reprezentowanie klubu - napisała Chelsea w lakonicznym komunikacie na swojej oficjalnej stronie.

Obecnie nowy klub Piazona zajmuje 4. miejsce w lidze. Trenerem Bragi jest były menedżer Sheffield Wednesday i Swansea, Carlos Carvalhal, który w zeszłym sezonie pełnił funkcję szkoleniowca Rio Ave, gdzie Piazon przebywał na wypożyczeniu przez niemal półtora roku. Transfermarkt wycenia Piazona na 900 tys. euro. W obecnym sezonie Brazylijczyk zdobył dla Rio Ave dwa gole w 8 meczach.