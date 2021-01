Absurdalna pomyłka Lazio, wysłali pieniądze za transfer nie temu klubowi! Dwa razy! Kuriozalna wymówka!

Lazio kupiło Pedro Neto z Bragi w lipcu 2019 roku i wysłało przelew za Portugalczyka nie do tego klubu, co trzeba. Księgowi włoskiego zespołu pomylili Sporting Braga ze Sportingiem Lizbona, który otrzymał w dwóch ratach nienależne miliony euro - ujawnił "The Guardian".

