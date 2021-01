Absurdalna decyzja FA. Cavani uznany za niewinnego, ale i tak poniesie surową karę

Urugwajczyk nie zagra w trzech meczach, zapłaci także 100 tys. funtów kary. 33-letni piłkarz Manchesteru United został ukarany za wiadomość na Instagramie. Do Pablo Fernandeza, który pogratulował mu gola w meczu z Southampton (3:2), napisał: "gracias, negrito".

Wpis, za który Edinson Cavani został ukarany przez FA Instagram

Cavani z karą się nie zgadzał. W liczącym dziewięć stron odwołaniu przyznał, że nie miał intencji obrażać przyjaciela, a w Ameryce Południowej słowo "negrito" nie jest uważane za rasistowskie, a przyjacielskie.

"Negrito" to zwrot przyjacielski, a nie rasistowski

Jeszcze pod koniec roku w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przepraszał oraz podkreślał, że jest całkowicie przeciwny rasizmowi i że został źle zinterpretowany, tym bardziej że w Anglii takie wyrażenia są odbierane inaczej niż w jego ojczyźnie.

Potwierdził to prof. David Wood, ekspert od Ameryki Łacińskiej. W specjalnie wydanej opinii poinformował komisję federacji, że "negrito" w Ameryce Południowej jest stosowane powszechnie, to opis przyjacielski, a nie nawiązanie do koloru skóry. Podobne stanowisko zajęli pracownicy Academia Argentina de Letras (dosłownie: Argentyńska akademia liter), czyli instytucji zajmującej się studiowaniem hiszpańskiego języka w Argentynie, zarzucając angielskiej federacji "ignorancję". Zacytowali oni także mieszkańców Urugwaju, którzy przyznają, że "negrito" to zwrot o pozytywnym znaczeniu. Ana Maria Soca mówiła, że matki używały słowa "negrito" jako "czułego słówka używanego w kontekście dzieci, niezależnie od ich koloru skóry".

Prof. Wood dodał jednak, że osoba niezaznajomiona z kulturą południowoamerykańską mogłaby za słowo "negrito" obrazić się. Dlatego też Cavani skasował wpis z Instagrama.

Angielska federacja zgadza się, ale karę podtrzymuje

Cavani przedstawił także przed komisją kopię prywatnych rozmów z Fernandezem na Whatsappie i innymi przyjaciółmi, w których słowo "negrito" pada często i jest odbierane jako przyjacielskie zagajenie rozmowy.

Te zapewnienia komisję zaspokoiły. Jej członkowie uznali, że Cavani rzeczywiście nie miał rasistowskich intencji, pisząc w ten sposób na Instagramie. Mimo to karę dla piłkarza podtrzymali, choć zamiast sześciu meczów kary - to minimalna kara w takich sytuacjach - piłkarz został zawieszony na trzy.

Cavani nie zagrał już w meczach z Aston Villą w Premier League (2:1) i Manchesterem City w Pucharze Ligi Angielskiej (1:2). Nie wystąpi także przeciwko Watfordowi w Pucharze Anglii. Kara finansowa pozostaje bez zmian.