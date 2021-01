Wzruszające pożegnanie Jakuba Modera z Lechem Poznań. "Grałem w moim ukochanym klubie"

Klub Premier League postanowił skrócić wypożyczenie Modera, korzystając z klauzuli zawartej w kontrakcie.

Piękne słowa Jakuba Modera na pożegnanie z Lechem Poznań. "Gra w tym klubie to było moje marzenie"

Pomocnik reprezentacji Polski kilkanaście dni temu opublikował wymowne zdjęcie, które podpisał w wyjątkowy sposób. Były piłkarz Lecha oznaczył miasto Poznań i dodał niebieskie serce wraz z emotikonem zaszklonych oczu przez łzy. W tle widać było, że pomocnik słuchał wówczas utwór "Tu jest najlepiej" wydany przez znanego poznańskiego rapera, Peję.

W poniedziałek 4 stycznia Moder zamieścił w swoich mediach społecznościowych kolejną wiadomość. - Gra w tym klubie to było moje marzenie. Od dziecka byłem kibicem Kolejorza i nawet nie wiecie, ile znaczył dla mnie każdy mecz w koszulce Lecha - napisał piłkarz na Instagramie, żegnając się z Lechem.

- Będę tęsknił za klubem, za stadionem, za miastem. Przeżyłem tutaj masę pięknych chwil z najlepszymi ludźmi na świecie. Grałem w moim ukochanym klubie, strzelałem dla niego bramki, zdobyłem wicemistrzostwo Polski, grałem w Lidze Europy, zakładałem opaskę kapitańską. Nigdy tego nie zapomnę. To było coś pięknego. Dziękuję za wszystko - dodał pomocnik.

Transfer Jakuba Modera do Brighton ogłoszony został już w letnim okienku transferowym. Pomocnik został najdroższym piłkarzem sprzedanym z ekstraklasy za granicę. Kwota wyniosła 11,5 mln euro. Władze klubu Premier League uzgodniły wspólnie z pomocnikiem, że pozostanie w Lechu Poznań co najmniej do końca 2020 roku w ramach wypożyczenia. W ostatnich tygodniach podjęto decyzję o ściągnięciu piłkarza na stałe do Brighton.

Moder w tym sezonie zagrał dla Lecha Poznań w 25 spotkaniach, w których zdobył cztery gole i trzy razy asystował. W reprezentacji Polski Moder zagrał już sześć spotkań i zdążył zdobyć jednego gola.