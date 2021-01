Trener West Hamu zdradził szczegóły kontuzji Fabiańskiego. Nie wiadomo, jak długa przerwa go czeka

Łukasz Fabiański pechowo rozpoczął 2021 rok. Polski bramkarz musiał opuścić mecz z Evertonem (1:0) z powodu kontuzji. W składzie zastąpił go rezerwowy Darren Randolph, a West Ham zachował czyste konto. O problemach naszego asa wypowiedział się David Moyes, szkoleniowiec Młotów.

Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Łukasza Fabiańskiego

- Łukasz doznał kontuzji uda - powiedział trener. Polak nabawił się problemów podczas rozgrzewki. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa bramkarza. Wcześniej był on kluczowym elementem drużyny, występując we wszystkich szesnastu meczach w Premier League od pierwszej do ostatniej minuty.

Nie wiadomo, co Fabiańskiemu przyniesie przyszłość. Kontrakt bramkarza z West Hamem wygasa już w czerwcu. To, czy zostanie przedłużony, ciągle jest zagadką.