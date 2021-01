Kontuzja Łukasza Fabiańskiego. Polak wypadł z kadry meczowej

Fabiański na razie nie przedłużył kontraktu z ekipą prowadzoną przez Davida Moyesa. Umowa wygasa na koniec czerwca tego roku i na razie nie wiadomo, kiedy obie strony siądą do dalszych rozmów.

Kontuzja Fabiańskiego przed spotkaniem z Evertonem. Co dalej z jego kontraktem?

- West Ham może zaoszczędzić sporo pieniędzy, oferując nowy kontrakt Łukaszowi Fabiańskiemu - powiedział Kevin Phillips w wywiadzie dla portalu footballinsider247.com, były piłkarz takich klubów jak Sunderland czy Leicester City.

- Spójrzmy na to tak. Mowa o piłkarzu, który jest doświadczony, świetnie zna Premier League, a do tego dobrze się spisuje w tym sezonie. Gdybym był na miejscu West Hamu, zaoferowałbym mu kolejny rok kontraktu, żeby zachować go w drużynie. Nie chcesz tracić takiego piłkarza, bo wtedy musiałbyś zapłacić więcej za kupno jego następcy - dodał Phillips.

Przyszłość 35-letniego Fabiańskiego wciąż stoi pod znakiem zapytania. Na razie nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja Fabiańskiego i czy będzie ona przeszkodą w dalszych negocjacjach transferowych z West Hamem ws. przedłużenia umowy. Polak występuje w West Hamie United od 2018 roku i jest ważną częścią zespołu Davida Moyesa. Przypomnijmy, że już od stycznia Polak może dogadywać się z nowym klubem i w lecie odejść z West Hamu za darmo.

Fabiański wystąpił dotychczas we wszystkich meczach West Hamu w tym sezonie Premier League. Mecz z Evertonem jest pierwszym, w którym Polaka zabrakło. Kamery uchwyciły 35-latka siedzącego na trybunach podczas konfrontacji z zespołem Carlo Ancelottiego. W bieżącym sezonie 2020/21 Fabiański w 16 spotkaniach wpuścił 21 bramek, a 5 razy zachował czyste konto. WHU zajmuje 10. miejsce w tabeli.

Polak do angielskiej ekstraklasy trafił w 2007 roku z Legii Warszawa. Wcześniej przez wiele lat regularnie grywał w Arsenalu i Swansea City - w Premier League rozegrał łącznie we wszystkich klubach 260 spotkań.