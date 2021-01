Fabiańskiemu kończy się kontrakt z West Hamem. Klub może zaoszczędzić, dzięki umowie Polaka

Przyszłość 35-letniego Fabiańskiego wciąż stoi pod znakiem zapytania. Polak występuje w West Hamie United od 2018 roku i jest ważną częścią zespołu Davida Moyesa, ale jego obecny kontrakt wciąż nie został przedłużony. Negocjacje w tej sprawie trwają, choć trzeba pamiętać, że w tej chwili bramkarz może już prowadzić rozmowy z innymi klubami bez zgody West Hamu.

