Angielski dziennikarz zachwycony Bednarkiem. Polak w najlepszej drużynie Premier League 2020

Popularny angielski dziennik podsumował 2020 rok, który był zupełnie inny niż wszystkie ze względu na wybuch pandemii koronawirusa. Mistrzostwo Anglii wywalczył pierwszy raz od 30 lat Liverpool, którego aż pięciu przedstawicieli znalazło się w najlepszej jedenastce roku Premier League.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjny wybór na podium Ikony Futbolu 2020. "Kimmich powinien być na jego miejscu" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Harry Kane odejdzie za 100 mln Euro? Ma zastąpić inną legendę

Wielkie wyróżnienie dla Jana Bednarka od dziennikarza "Daily Mail". "Był ostoją defensywy"

Pięcioma wspomnianymi reprezentantami Liverpoolu w "XI" roku są Mohamed Salah, Andy Robertson i Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold i Virgil Van Dijk. Do drużyny roku trafił również Jan Bednarek, obrońca reprezentacji Polski i Southampton. - Tymczasem Jan Bednarek zostaje nagrodzony za bycie ostoją defensywy w odradzającym się zespole Southampton, który był piątym najlepszym zespołem Premier League w 2020 roku - napisał angielski dziennikarz w uzasadnieniu. Bednarek jako jedyny z zespołu Southampton trafił do najlepszego zespołu roku na Wyspach. Polski obrońca zagrał w sezonie 2020/21 w 16 meczach i strzelił jednego gola oraz zanotował jedną asystę.

Tak wygląda najlepszy zespół Premier League w 2020 roku wg "Daily Mail" zdaniem Daniela Matthewsa:

Martinez - Alexander-Arnold, Bednarek, Van Dijk, Robertson - Henderson, De Bruyne, Fernandes - Salah, Vardy, Son

Mistrz Szwecji w piłce nożnej rozwiązał zespół po zdobyciu tytułu. "Mocne przypomnienie, jak kruchy jest kobiecy sport"

Angielski dziennikarz wybrał Bruno Fernandesa z Manchesteru United na piłkarza 2020 roku w Premier League. - Fernandes strzelił 18 bramek i asystował 14 razy w 29 występach w Premier League od czasu dołączenia do klubu. Nikt nie może się z nim równać - dodał Matthews na łamach "Daily Mail".

Southampton po 16 kolejkach ligi angielskiej zajmuje 9. miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów i traci tylko trzy do trzeciego Leicester City i cztery do drugiego Manchesteru United (jeden mecz zaległy do rozegrania). Liderem jest Liverpool - 33 punkty.