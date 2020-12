22-latek, dziedzic wielkiej fortuny, przejmuje słynny angielski klub. Rośnie nowa potęga?

Sunderland rozpoczyna nowy etap w swojej bogatej 141-letniej historii. Stewart Donald już w listopadzie zgodził się sprzedać pakiet kontrolny Kyrilowi Louisowi-Dreyfusowi, a po sześciotygodniowych negocjacjach prawników kontrakty są już gotowe do podpisania. Jeżeli transakcję zatwierdzą władze English Football League, co powinno wydarzyć się mniej więcej w połowie stycznia, to 22-latek zostanie nowym prezesem i większościowym właścicielem drużyny z angielskiej trzeciej ligi.

Sunderland sprzedany dziedzicowi wielkiej fortuny

Rodzina Louisa-Dreyfusa założyła w XIX wieku w Szwajcarii firmę zajmującą się rolnictwem, przetwórstwem żywności, spedycją międzynarodową i finansami. Kyril jest jednym z trzech dziedziców fortuny jego ojca, który zmarł w 2009 roku i którego majątek miał przekraczać dwa miliardy funtów. Jego matka pozostaje mniejszościowym udziałowcem Olympique Marsylia, którego właścicielami rodzina Louis-Dreyfus była w latach 2006-2016.

Sunderland wróci na szczyt?

- Kupując Sunderland, biorę na siebie odpowiedzialność za rozwój i dbałość o przyszłość klubu. Chcemy stworzyć drużynę grającą atrakcyjny futbol i kochaną przez kibiców, których wsparcie będzie kluczowe dla naszego sukcesu. Jestem przekonany, że razem jesteśmy w stanie przywrócić Sunderland na szczyt angielskiego futbolu - stwierdził Louis-Dreyfus. A na tym szczycie Sunderland był do tej pory sześciokrotnie, ale dawno temu - w 1892, 1893, 1895, 1902, 1913 i 1936 roku, kiedy zdobywał mistrzostwo Anglii.