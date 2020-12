Joshua wskazał piłkarza, który mógłby podbić świat boksu. I trafił w dziesiątkę!

Roy Keane to legenda Manchesteru United. Ale nie słynął z pięknej, efektownej gry. Jego znakiem rozpoznawczym był twardy, fizyczny styl. Irlandczyk kolekcjonował czerwone kartki i był boiskowym liderem Czerwonych Diabłów w erze Sir Aleksa Fergusona.

Joshua zachwyca się Keane’em

Anthony Joshua, mistrz świata w boksie, twierdzi, że dawny pomocnik Manchesteru United sprawdziłby się również w ringu. - Roy byłby świetnym bokserem - przekonuje „AJ” w rozmowie z DAZN. - Roy wchodził na boisko i szybko przechodził do konkretów. To coś, czego potrzebujesz w boksie, a i Manchester United potrzebował takiego kogoś jak on, by szybko wyjaśniać kluczowe tematy. Dobrze mieć takich ludzi! - zachwycał się Joshua, który uważa, iż aurę prawdziwego mistrza ma też Eric Cantona.

Roy Keane był "fenomenalny", gdy wchodził do ringu

Joshua trafił w dziesiątkę z tym wyborem. Okazuje się, że Keane ma za sobą bokserską przeszłość. Irlandczyk trenował tę dyscyplinę zarówno jako młody chłopak jak i w trakcie gry w Manchesterze United. Trener przygotowania fizycznego Mick Clegg swego czasu powiedział, że Keane był "fenomenalny", gdy zakładał rękawice i wchodził do ringu.