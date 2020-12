Juergen Klopp krytykuje trenerów Premier League. "Każdy zna moje zdanie"

Po wznowieniu rozgrywek w Premier League, tak samo jak w większości lig w Europie, trenerzy mogli dokonywać pięciu, a nie trzech zmian w trakcie meczu. Związane to było między innymi z napiętym terminarzem, przez który drużyny często grały co 3-4 dni. Większa liczba zmian miała na celu ochronę piłkarzy przed zwiększoną liczbą kontuzji, zwłaszcza tych mięśniowych.

Nie wszystkim trenerom nowy przepis przypadł jednak do gustu. Szkoleniowcy słabszych drużyn widzieli w nim atut dla silniejszych zespołów, z szerszymi i mocniejszymi kadrami. Dlatego też na początku sierpnia kluby Premier League niejednogłośnie odrzuciły możliwość wprowadzenia przepisu na obecny sezon.

Po zaledwie kilku miesiącach temat zaledwie trzech zmian w Premier League wałkowany jest niemal codziennie. Liczba kontuzji mięśniowych w lidze zdecydowanie wzrosła, a na brak możliwości dokonania pięciu zmian narzekają szczególnie trenerzy zespołów grających w europejskich pucharach.

Najczęściej na ten temat wypowiada się Juergen Klopp, którego Liverpool, jest w tym sezonie najmocniej dotknięty przez kontuzje. Bardziej i mniej poważnych urazów w ostatnich miesiącach doznali już między innymi: Alisson, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Fabinho, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, James Milner i Diogo Jota.

Klopp i Arteta źli na decyzję trenerów Premier League

Klopp w piątek skrytykował trenerów klubów Premier League, którzy w czwartek odrzucili możliwość poszerzenia liczby zmian w meczu w tym sezonie. W ramach kompromisu z siedmiu do dziewięciu zwiększono zaś liczbę piłkarzy mogących siedzieć na ławce rezerwowych. - Nie wydaje mi się, by można to było nazwać kompromisem - powiedział Klopp na piątkowej konferencji prasowej.

- Każdy zna moje zdanie i już wiecie, że 10 klubów zagłosowało inaczej, niż bym tego chciał. A tu nie chodzi przecież o czyjąkolwiek przewagę, tylko o dobro zawodników. Część trenerów zdecydowała jednak inaczej, głosując przeciwko piłkarzom. To jeden z nielicznych przypadków na całym świecie, chociaż nie wiem, gdzie jeszcze można dokonać tylko trzech zmian - dodał.

Zdanie Kloppa podziela też trener Arsenalu, Mikel Arteta. - Nie rozumiem tych, którzy odrzucili możliwość dokonania pięciu zmian. Najważniejszą rzeczą powinno być dobro piłkarzy, a najlepszym sposobem do chronienia ich jest możliwość dokonania większej liczby zmian - powiedział Hiszpan.

- Premier League jest jedyną ligą w Europie, w której wciąż można dokonać tylko trzech zmian. Dla mnie to bez sensu. Naciskamy, przytaczamy argumenty i statystyki, walczymy o dobro zawodników, jednak nie możemy doczekać się odpowiedniej reakcji władz ligi - zakończył.